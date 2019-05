Appuntamento sabato 11 al gazebo in piazza Prinetti: i partecipanti verranno presi per la gola con brioches e croissants

Patrizia Toia, europarlamentare uscente, è in corsa alle elezioni del 26 maggio con il Partito Democratico – Siamo europei

MERATE – Un caffè con Patrizia Toia, candidata alle europee del prossimo 26 maggio. A proporre l’iniziativa in programma sabato 11 maggio è il circolo Pd di Merate, impegnato nella campagna per le europee 2019. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di tornare fra la gente e di far rivivere la piazza come un tempo e come meriterebbe – puntualizza il segretario Gino Del Boca -. Per questo, abbiamo iniziato da due mesi a questa parte a presenziare ogni sabato con il nostro gazebo in Piazza Prinetti e ogni martedì al mercato di Merate. Ed è in queste occasioni che la politica si accende (e si riaccende), con il confronto diretto con i cittadini per rispondere ai loro dubbi e per spiegare cosa possiamo offrire noi con loro!”.

L’eurodeputata e candidata al Parlamento Europeo Patrizia Toia sarà in piazza Prinetti sabato a partire dalle 9.30 al gazebo davanti al negozio Svarowski. Sarà a disposizione per tutti i cittadini che vogliono parlare e capire meglio l’Europa ma che soprattutto vogliono conoscere di che cosa ha bisogno una nuova Europa. Durante la mattinata, fino alle 11 circa, saranno offerti ai partecipanti brioche & croissant. Il circolo PD di Merate ringrazia per la collaborazione e la partecipazione il comitato di azione civile “Ritorno al Futuro”, guidato da Giacomo Ventrice.