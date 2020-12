Merate, un milione e 400mila euro per Viale Verdi: “Un regalo per tutta la città”

Stanziamento importante dalla Regione per il progetto di riqualificazione di viale Verdi: “Andremo a gara nei prossimi mesi”

Soddisfatto il presidente del Comitato Viale Verdi così come il sindaco e l’assessore: “Si liberano risorse per altri progetti, tra cui il lago di Sartirana”

MERATE – “Un bellissimo regalo di Natale per tutta la città”. Non nasconde la sua soddisfazione Giuseppe Papaleo, presidente del Comitato Viale Verdi, il gruppo di cittadini nato nel dicembre di 5 anni fa per promuovere e sollecitare un progetto di riqualificazione e di messa in sicurezza dell’importante arteria che collega da est a ovest la città, connettendo la Sr 342 dir con una serie di servizi, tra cui le scuole e l’ospedale Mandic.

Proprio nei giorni in cui il Comitato, attivo in città anche per una serie di iniziativa solidali, festeggiava i 5 anni dalla prima riunione operativa, è arrivata dal Pirellone la notizia dello stanziamento di un milione e 400mila euro per il progetto di riqualificazione di viale Verdi, ereditato dalla precedente amministrazione guidata dal sindaco Andrea Massironi e affinato dall’attuale capitanata dal sindaco Massimo Panzeri.

“Questo importante finanziamento regionale conferma la validità dell’opera che porterà maggiore sicurezza per i residenti del viale grazie alla realizzazione di nuovi tratti di marciapiede – continua Papaleo – . Non solo, ma ricordiamo anche l’importante dotazione tecnologica di cui verrà dotata la strada con telecamere e illuminazione che serviranno per potenziare la sicurezza delle persone, delle cose e delle case”.

Combattivo e attento, Papaleo aggiunge: “Il progetto di riqualificazione di viale Verdi, i cui costi sono stimati in 3 milioni di euro, era già interamente finanziato. Il che vuol dire che l’arrivo di questo finanziamento permetterà di liberare risorse per altri interventi di cui la città ha bisogno”.

Casaletto: “Ottima sinergia con la Regione”

Lo sa bene l’assessore al Bilancio Alfredo Casaletto che ricorda come dalla Regione siano arrivati anche 600mila euro per l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco, 60mila euro per la riqualificazione della rotellistica Roseda e 15mila euro per la pavimentazione della palestra della scuola primaria di Pagnano.

“Questa sinergia con Milano è davvero importante perché ci permettere di drenare risorse per il territorio. Individueremo a quali interventi destinare questi nuovi soldi subito dopo aver effettuato il rendiconto di fine anno. Ci sono sicuramente delle priorità, come il risanamento del lago di Sartirana e anche altri progetti”.

Panzeri: “La gara nei prossimi mesi per iniziare i lavori in primavera”

Della stessa opinione anche il sindaco Massimo Panzeri che, in quanto delegato ai Lavori pubblici, aggiorna anche sull’iter di viale Verdi, dopo l’assegnazione dell’incarico del progetto esecutivo, della direzione lavori e del piano della sicurezza all’ingegner Federico Airoldi, sindaco di Brivio. “L’obiettivo è andare a gara per i primi mesi del 2021 in modo da iniziare i lavori per la primavera – dichiara -. Fa piacere che la Regione abbia riconosciuto la bontà del nostro progetto, che è stato al centro anche del nostro programma elettorale, stanziando un contributo importante e sicuramente inaspettato nella portata. Avendo già previsto la copertura a bilancio dell’intero progetto, potremo destinare il milione e 400mila euro ad altri progetti, tra cui il risanamento del lago di Sartirana”.