Merate, Villa Confalonieri sarà un hub culturale con caffetteria nel seminterrato

Il progetto di riqualificazione dell’ex sede del Comune presentato ieri sera in Commissione

L’intervento ha un costo di un milione e 650mila euro che l’amministrazione comunale intende sostenere partecipando a un bando regionale

MERATE – Trasformare Villa Confalonieri in un hub culturale per tutta la Brianza sede di grandi mostre, workshop, eventi e musei, creando una caffetteria al piano seminterrato. E’ il progetto presentato ieri sera, lunedì 22 giugno, in commissione Territorio dal sindaco Mattia Salvioni insieme all’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio.

L’intervento punta a una riqualificazione dell’immobile che fu sede del Comune fino al 2008 attraverso l’adeguamento degli impiantistica presente e la sistemazione degli spazi interni ed esterni.

“L’idea è quella di recuperare anche il piano seminterrato su cui la Soprintendenza ha dato paletti meno rigidi da rispettare creando uno spazio polifunzionale destinato a convegni e laboratori” ha spiegato il primo cittadino. Sempre al piano più basso, con apertura verso il giardino della villa, verrà ricavata una caffetteria. Il piano terra verrà invece riservato allo spazio espositivo principale per le mostre, riservando la possibilità di utilizzare gli spazi anche per convegni e workshop aziendali oltre che per concerti.

Il primo piano diventerà invece sede museale con il trasferimento del museo di storia naturale, di quello della Resistenza e la creazione di un nuovo museo dello Spazio in collaborazione con l’osservatorio astronomico di Brera. I lavori per la creazione di questo nuovo spazio dedicato ai musei cittadini verranno svolti in sinergia con il sistema museale lecchese.

Per poter arrivare a questa nuova organizzazione degli spazi interni della Villa bisognerà prima procedere a una serie importante di lavori finalizzati a riqualificare la storica dimora che già oggi ospita mostre (su tutte quella del Caravaggio lo scorso anno) e concerti, seppur in maniera ridotta rispetto alle potenzialità.

“Bisognerà procedere con i lavori alla copertura, con il rifacimento completo del manto di copertura e del sottomanto, la sostituzione degli elementi lignei deteriorati (travetti, terzere, listelli), la realizzazione di nuovo assito, isolamento termico e membrana impermeabile traspirante. Non solo: sarà necessario anche adeguare l’extracorsa dell’ascensore per migliorarne l’integrazione con la copertura” ha spiegato l’assessore Muzio, rimarcando come si intende procedere anche con il restauro dei camini, il consolidamento e ripristino delle volte a vela, il rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante. Attenzione verrà posta anche ai terrazzi, alle imposte e ai serramenti e sarà necessario realizzare nuovi bagni.

L’intervento ha un costo stimato di un milione e 650mila euro. “Ci candidiamo al bando promosso dalla Regione e contiamo di poter ottenere il finanziamento”.

Nel conteggio non sono presenti i costi per il restauro degli affreschi, per cui l’amministrazione comunale si sta ancora interfacciando con la Sovrintendenza, intendendo poi procedere con successivo appalto specialistico.

L’assessore Muzio ha spiegato che nei prossimi giorni il progetto verrà portato in Giunta per l’approvazione del Pfte, progetto di fattibilità tecnico-economica: “Parteciperemo al bando regionale (quello dei Progetti integrati della cultura in scadenza il 24 giugno, ndr) per ottenere i fondi. Lo scorso anno avevamo partecipato con il progetto di riqualificazione al bando dei progetti emblematici maggiori e il nostro elaborato, pur risultando tra i vincitori, non era stato finanziato. Riteniamo che sia una priorità proseguire nel restauro della Villa per cui con i progettisti incaricati, l’architetto Sacchetto e l’ingegner Meschi, abbiamo proseguito il lavoro di progettazione”.

Muzio ha anche precisato che i colloqui con la Soprintendenza, scaturiti anche in due sopralluoghi, sono frequenti e costanti in modo da arrivare a un progetto condiviso e sostenibile.

Salvioni ha aggiunto inoltre che il Comune intende a partecipare al progetto, sostenuto dall’Anci, L’arte in Comune per candidarsi a ospitare, come avvenuto con Caravaggio tramite la Fondazione Costruiamo il Futuro, mostre di rilievo.

Massimo Panzeri e Dario Perego, a nome dei due gruppi di minoranza rappresentati in Consiglio, hanno espresso soddisfazione nel vedere il tema di Villa Confalonieri al centro del dibattito politico.

“Abbiamo una linea tracciata – ha detto Panzeri -. Ma non abbiamo ancora i soldi stanziati. E’ corretto partecipare a bandi, ma consiglio di tenere un atteggiamento meno attendista: il progetto di restauro ormai è indifferibile, non aspettiamo novembre per sapere l’esito del bando”.

Perego ha invece posto l’accento sull’importanza di condividere gli aspetti organizzativi di utilizzo della Villa: “Riunire in una proposta culturale aspetti polivalenti è sicuramente un’idea che funziona. Mi auguro però che tutti gli altri aspetti organizzativi siano oggetto di confronto e discussione”.