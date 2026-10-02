Merateneo, Noi Merate chiede una priorità di iscrizione per i meratesi

Interrogazione del gruppo di minoranza di Noi Merate su MerAteneo

Nel documento viene chiesto di riservare una priorità di iscrizione per i meratesi

MERATE – MerAteneo, il gruppo di minoranza Noi Merate interroga l’amministrazione comunale chiedendo la possibilità di riservare una prelazione per i residenti di Merate. I consiglieri Dario Perego e Franca Maggioni hanno infatti protocollato nei giorni scorsi un documento in cui accendono i riflettori sulla serie di incontri di approfondimento proposti da anni nell’ambito del progetto Merateneo.

“Anche questa volta alcuni cittadini e cittadine residenti a Merate non sono riusciti ad iscriversi e pertanto non potranno seguire il ciclo di conferenze ed incontri, mentre i non residenti potranno partecipare” sottolineano i due consiglieri, rimarcando come le iscrizioni, pari ai posti dell’auditorium comunale, ovvero 256, sono andate esaurite nel giro di due giorni. “Vorremmo sapere quante pre-iscrizioni sono pervenute complessivamente dal 25 al 27 agosto e quante fossero di cittadini residenti e non residenti e quanti sono stati poi effettivamente gli iscritti, residenti e non residenti”. Tra le domande, anche quella di sapere qual è stato l’incasso annuale (sessione primaverile e autunnale) del 2026 e quali ulteriori spese sostiene l’amministrazione per l’organizzazione di Merateneo, come service, servizio di custodia.

Infine le richieste centrali, ovvero se “questa amministrazione intende modificare i criteri di accesso e di iscrizione in modo da favorire i cittadini residenti a Merate e se questa amministrazione intende mettere in campo ulteriori strategie per consentire in via prioritaria ai residenti di partecipare alle sessioni di Merateneo,

lasciando ovviamente la possibilità anche ai non residenti di iscriversi ma solo in caso di posti in esubero”.