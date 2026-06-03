Mercato europeo a Merate, interrogazione di Prospettive sul piano sicurezza

L’interrogazione è stata protocollata nei giorni scorsi in Municipio

Focus sul rispetto delle normative in materia di sicurezza

MERATE – Mercatino europeo: il gruppo di minoranza Prospettive per Merate ha presentato un’interrogazione per chiedere conto in merito al rispetto delle norme di sicurezza e al riscontro degli esercenti locali in occasione della manifestazione che ha tenuto banco in centro da venerdì 22 a domenica 24 maggio.

Organizzata dall’amministrazione comunale con il coinvolgimento della Fiva Confcommercio (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), la manifestazione “Regioni d’Europa – Mercati internazionali a Merate 2026” ha visto una buona partecipazione di persone, complice il bel tempo dello scorso fine settimana.

Il gruppo di opposizione guidato dall’ex sindaco Massimo Panzeri chiede però ragguagli in merito al rispetto delle disposizioni in materia di safety e security, nonché sulla corretta gestione degli impianti e delle strutture temporanee, partendo dalle segnalazioni e dalle osservazioni giunte da diversi cittadini.

In particolar modo i consiglieri di Prospettive per Merate vogliono sapere se “per la manifestazione sia stato predisposto il piano di safety e security previsto dalla normativa

vigente e quali siano stati i soggetti incaricati della relativa verifica e autorizzazione” e “se sia stata convocata competente Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico

Spettacolo (CCVLPS) e se la stessa abbia espresso pareri e prescrizioni in relazione agli impianti e alle installazioni provvisorie”.

Non solo. Si chiede conto in merito al principio di incendio segnalato da alcuni cittadini e di un eventuale intervento dei Vigili del Fuoco per accertarne le cause accertate e si richiedono delucidazioni in merito ai parcheggi degli ambulanti in via don Perego. Non poteva mancare un riferimento ai commercianti in merito alo riscontro avuto dalle attività locali a seguito della manifestazioni. “Vorremo sapere se sono stati effettuati momenti di confronto con i commercianti prima e dopo l’evento e se l’Amministrazione intenda adottare eventuali correttivi organizzativi per future edizioni”.

L’interrogazione verrà molto probabilmente discussa lunedì prossimo, 8 giugno, in occasione del Consiglio comunale.