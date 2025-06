Missaglia, Centrodestra chiede stop antenna in via San Francesco

Il gruppo consiliare invita a valutare sistemi DAS, micro-antenne a basso impatto visivo e ambientale

MISSAGLIA – A Maresso frazione di Missaglia si accende il dibattito sull’installazione di una nuova antenna in via San Francesco. La questione, già al centro di un incontro pubblico tenutosi a metà giugno alla presenza del sindaco Paolo Redaelli e di numerosi cittadini, vede ora il gruppo consiliare Centrodestra Unito Missaglia esprimere con fermezza la propria posizione, allineata con le preoccupazioni della popolazione residente.

Il gruppo consiliare ha appreso l’intenzione dell’Amministrazione comunale di negare l’installazione dell’antenna, chiedendo però che tale decisione venga formalizzata con un diniego motivato entro i 90 giorni previsti dalla legge per evitare il cosiddetto “silenzio assenso”. Nel corso dell’incontro pubblico, i consiglieri hanno ribadito di non essere contrari in via generale all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione, soprattutto quando queste rispondono a esigenze concrete di miglioramento della copertura, come nel caso della zona lungo la provinciale a Lomaniga, nota per problemi di connessione.

Tuttavia, la collocazione proposta in via San Francesco viene giudicata dal gruppo come “né opportuna né sostenibile”. A pesare sono diverse ragioni: la netta opposizione espressa da oltre 450 firme raccolte dai residenti, il parere contrario del Presidente del Parco del Curone, la vicinanza di una scuola elementare e un ritorno tecnico considerato “molto limitato” per l’area interessata. A conferma dell’attenzione verso il tema, i consiglieri hanno già avviato un confronto con gli enti competenti — ufficio tecnico comunale, Parco del Curone e ARPA — per assicurare trasparenza e chiarezza sul procedimento in corso.

Nel loro intervento, i rappresentanti di Centrodestra Unito Missaglia sottolineano inoltre l’importanza di valutare soluzioni tecnologiche alternative a basso impatto visivo e ambientale, come i sistemi DAS (Distributed Antenna System) basati su micro-antenne collegate in fibra ottica, già adottati in altri comuni limitrofi. Infine, viene rivendicata una maggiore pianificazione da inserire nel prossimo Piano di Governo del Territorio (PGT), con la definizione di aree comunali idonee all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione, per bilanciare diritto alla connettività, tutela del paesaggio e qualità della vita.

“Come Centrodestra Unito Missaglia — concludono i consiglieri Riccardo Meregalli, Piera Comi, Rossano Casiraghi ed Emanuele Misto — continueremo a vigilare affinché le scelte sul territorio comunale siano sempre guidate dal buon senso, dal rispetto dell’ambiente e dall’ascolto della cittadinanza”. Una posizione che segna un punto di attenzione importante nel confronto pubblico su temi tecnologici e ambientali che coinvolgono direttamente la comunità locale.