Missaglia Elezioni 2022. Sarà una corsa a tre, ecco le liste e tutti i candidati

Gli elettori sono chiamati al voto sabato 12 giugno

MISSAGLIA – A Missaglia sarà una corsa a tre alle prossime elezioni amministrative con cui gli elettori, sabato 12 giugno, saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e relativa nuova Amministrazione.

Candidato sindaco dell’Amministrazione uscente guidata dall’attuale sindaco Bruno Crippa con la civica di centro sinistra Più Missaglia è Paolo Redaelli. A sfidarlo con la lista Centrodestra Unito per Missaglia sarà Paolo Redaelli e, con quella che è stata battezzata La Terza Lista, in lizza per la poltrona di sindaco ci sarà anche Chiara Camozzi.

