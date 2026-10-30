Montevecchia, “Facciamo rete”: cinquanta amministratori a confronto in vista delle elezioni provinciali

Durante la serata è stata lanciata la ricandidatura in Provincia della consigliera uscente Silvia Bosio
Una cinquantina di amministratori locali all’incontro con esponenti regionali ed europei per creare un collegamento tra territori e istituzioni
MONTEVECCHIA – Prende avvio una rete politica che vuole partire dai Comuni della Provincia di Lecco per arrivare fino a Regione e Parlamento europeo. Il progetto è stato presentato mercoledì sera a Montevecchia durante l’incontro “Facciamo rete!”, davanti a circa cinquanta amministratori locali, con ospiti di rilievo della politica europea e lombarda.
Il filo conduttore della serata è stato chiaro: costruire un percorso “dal basso verso l’alto”, capace di mettere in relazione sindaci, consiglieri comunali e provinciali con le istituzioni regionali ed europee. Non un vertice chiuso, ma un lavoro di filiera che accompagni gli amministratori nel quotidiano e trasformi la condivisione di problemi, esperienze e proposte in una rete stabile e duratura. “Siamo qui per fare rete” è stato il messaggio ricorrente dell’incontro. Una parola semplice, che gli organizzatori hanno contrapposto a una condizione spesso vissuta da chi amministra i piccoli e medi Comuni: la solitudine. La sfida, hanno spiegato i promotori, è costruire relazioni continue e un supporto politico reale per chi ogni giorno si misura con bilanci, servizi, territorio e bisogni dei cittadini.
Sul palco sono intervenuti l’eurodeputato e vicepresidente del PPE Massimiliano Salini, l’assessore regionale al Territorio e responsabile Enti Locali di Forza Italia Gianluca Comazzi, il capogruppo regionale FI Fabrizio Figini e la consigliera regionale Marisa Cesana. Accanto a loro, il sindaco di Montevecchia Ivan Pendeggia, la consigliera provinciale Silvia Bosio e Virginia Tentori, presidente del Consiglio comunale di Lecco, tutti esponenti di Forza Italia.
L’incontro ha avuto anche un valore politico preciso: si è svolto infatti a un mese dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, fissate per sabato 28 novembre. La consigliera uscente Silvia Bosio, che si ricandida, è stata indicata come una delle protagoniste di questo percorso: la sua eventuale rielezione è stata presentata come l’occasione per dare continuità a un lavoro già avviato in Consiglio provinciale.
“Dopo questi due anni in Consiglio provinciale il malessere si è reso ancora più evidente”, hanno spiegato i promotori, riferendosi alla difficoltà di far arrivare le istanze dei Comuni fino agli organismi regionali ed europei. Da qui la richiesta rivolta agli amici che ricoprono ruoli in Regione e in Europa: affiancare gli amministratori lecchesi in un lavoro coordinato, non limitato alla campagna elettorale.
Al di là dei nomi e delle candidature, la serata di Montevecchia ha voluto lanciare un messaggio più ampio: la politica locale non deve limitarsi a gestire l’emergenza o a chiedere risorse, ma può essere il punto di partenza per una proposta organizzata. Una rete di amministratori, sostenuta da referenti regionali ed europei, chiamata a portare nella Provincia di Lecco una voce più unitaria e riconoscibile. Gli organizzatori puntano ora a una struttura stabile, con incontri periodici, condivisione delle priorità dei Comuni, coordinamento con Regione e Parlamento europeo e una candidatura provinciale capace di raccogliere consenso. Le elezioni del 28 novembre saranno la prima occasione di verifica di questa nuova proposta.
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