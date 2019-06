Montevecchia: nuove aree verdi entrano a far parte del Parco del Curone

Da oggi il Parco del Curone si è ampliato di 226 ettari in più, compresi nella zona del Molgora

Lo ha deciso la commissione Agricoltura approvando un progetto di legge riguardante i parchi lombardi

MONTEVECCHIA – Nuove aree verdi appartenenti ai Comuni di Cernusco, Merate e Montevecchia entreranno a far parte del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. E’ quanto è stato deciso oggi, giovedì, dalla Commissione Agricoltura (presieduta da Ruggero Invernizzi, Forza Italia) che ha approvato all’unanimità un progetto di legge (relatore Francesco Ghiroldi, Lega) con il quale si ampliano i confini del parchi Campo dei Fiori, Montevecchia e Valle del Curone, Adda Sud e Oglio Sud. 226 gli ettari che si vanno ad aggiungere al territorio già posto sotto i vincoli del Parco con sede a Cascina Butto. Si tratta di aree situate in prossimità del torrente Molgora, con l’obiettivo di tutelare maggiormente il corso d’acqua. L’estensione include anche nuclei storici con cascine e ville di notevole interesse per le quali sono previsti piani di recupero.

Altri ampliamenti in Lombardia

Per il Parco dei Campo dei Fiori (Varese) l’area verde aumenta di circa 40 ettari situati nei Comuni di Casciago e Luvinate. Si tratta di aree boscate e prative lungo il torrente Tinella che costituiscono un rilevante elemento di connessione lungo la direttrice nord –sud tra l’ambiente del massiccio del Campo dei Fiori, l’ambiente lacuale e l’asse del fiume Ticino verso sud. Gli altri due ampliamenti previsti dal pdl – Parco Adda Sud (Lodi) e Parco regionale Oglio Sud (Cr)- prevedono invece l’aggiornamento dei confini a seguito delle fusione di alcune municipalità.