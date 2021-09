Il gruppo nasce in continuità con la maggioranza uscente pur con molti innesti

“Ho accettato di candidarmi quando ho avuto la certezza di aver al mio fianco una squadra preparata, motivata e competente”

MONTEVECCHIA – “Perché votarci? Perché siamo una squadra preparata, motivata e responsabile, pronta ad ascoltare, proporre e lavorare per il bene del paese”. Ne è convinta Carmela Palella, 55 anni, candidato sindaco di Montevecchia Sempre Insieme, lista in corsa alle elezioni del 3 e 4 ottobre che raccoglie, con innesti e novità, l’eredità della maggioranza uscente di Montevecchia Insieme guidata da Franco Carminati.

E’ stato proprio il sindaco uscente a “corteggiare” Palella, volto noto in paese per via dell’impegno nell’associazione sportiva As Montevecchia, un lavoro come direttore dell’ufficio postale di Monticello (dopo aver lavorato anche a Montevecchia, Imbersago, Osnago e Olgiate Molgora), chiedendole ancora mesi fa di scendere in campo con un ruolo di primissimo piano.

“Quando Carminati mi ha contattato pensavo mi volesse chiedere una candidatura a consigliere, non a sindaco – racconta andando con la memoria all’inizio dell’avventura elettorale -. Una proposta che, lo ammetto, mi ha un po’ spiazzato. Ho quindi chiesto del tempo per soppesare una scelta importante e ho sciolto le riserve quando ho avuto la certezza di poter contare su una squadra preparata, motivata e responsabile. Non ho intenzione di abbandonare il mio lavoro e quindi era fondamentale poter essere affiancata e supportata da un team dalle doti e capacità riconosciute trasversalmente”.

Una lista “forte”

Una lista nel cui programma si sono riconosciuti due assessori uscenti Edoardo Sala (vicesindaco) ed Elisabetta Bosetto, una persona come Carmelo La Torre che vanta un’esperienza di oltre 30 anni nell’amministrazione comunale di Bovisio Masciago.

Spazio anche ai giovani come Claudia Zamarian, due lauree a dispetto dei 24 anni e Sebastiano Casati, volontario della Protezione civile e soccorritore del 118, già impegnato nella consulta giovani.

In squadra anche Roberto Romaniello, una professione nel mondo del teatro e della danza; Federico Visconti, professionista nel settore del controllo dell’inquinamento acustico ambientale nonché professore a contratto di fisica tecnica per la scuola di Ingegneria Civile e Mirella Cogliati, impegnata nel mondo della scuola insegnando Matematica e Scienze alle medie specializzandosi per la didattica inclusiva a distanza e per la facilitazione degli apprendimenti per ragazzi Bes e Dsa.

Completa la rosa di Montevecchia Sempre Insieme Barbara Ferrari, direttore e poi presidente di società operanti nel mondo dei servizi per l’infanzia e volto (o meglio… mascherina) noto per la sua presenza agli ingressi delle scuole nel periodo Covid e in oratorio durante le attività del Centro Estivo.

“Sono davvero soddisfatta che Montevecchia Sempre Insieme sia già riuscita a individuare delle persone da mettere in campo nei diversi settori di cui si compone la vita amministrativa di un paese. Possiamo contare su eccellenze”. Quanto a sé, Palella confida di voler tenere la delega allo Sport, mondo da cui proviene grazie all’esperienza maturata nell’associazioni sportive, anche se bisognerà ancora definire nel dettaglio le singole deleghe. “Ora la priorità è vincere le elezioni in un appuntamento alle urne quanto mai acceso e vivace come quello attuale”.

Il monito di Mascheroni

La lista può contare su un endorsement importante, come quello dello storico ex sindaco Eugenio Mascheroni che in una lunga lettera ha ricordato l’impegno delle sue 7 amministrazioni, seguite dal doppio mandato di Carla Brivio, di trasformare, subito dopo la divisione con Cernusco, delle cascine abbandonate in alcune frazioni della collina in un paese. “Il compito che dovete porvi come prioritario è quello di ricostituire la “famiglia di Montevecchia” e lo dovete fare parlando con la gente, facendo riunioni, sottoponendo problemi” il monito dell’ex numero uno della collina, fino a due anni fa presidente del Parco del Curone, richiamando la lista Palella a non disperdere questo patrimonio tutto montevecchino.

“E’ un auspicio importante quello che ci ha lanciato il sindaco dei sindaci di Montevecchia. In questi ultimi anni si sono creati anche dei contrasti in paese e la dimostrazione è che sarebbero state addirittura ben 4 le liste in corsa a queste elezioni (la quarta, quella promossa dall’ex assessore al Bilancio Marco Panzeri non si è presentata all’ultimo pur promettendo di seguire con attenzione le dinamiche politiche e sociali del paese, come dimostra l’ultimo intervento pubblico di Panzeri).E’ importante quindi ricompattare la famiglia ben sapendo che nel frattempo Montevecchia è cresciuta ed è diventata una realtà diversa rispetto a quelle 750 famiglie delle prime elezioni”.

La sistemazione del centro

Tra le priorità del programma, la ridefinizione del Pgt con la sistemazione del centro: “Dobbiamo cogliere l’opportunità fornita dalla riqualificazione dell’area dell’ex pub per trasferire lì l’ufficio postale e gli ambulatori medici in modo da posizionarli in una posizione più centrale che risponde alla nuova fisionomia assunta dal paese, che nel corso dei decenni si è sviluppato soprattutto nella parte bassa”.

ll nodo viabilità

Tra i primi punti in agenda anche la questione della sicurezza con la gestione dei flussi di traffico non solo in accesso all’alta collina ma anche lungo la provinciale Sp 54. “C’è un problema che è anche quello della velocità di attraversamento della Provinciale, che bisognerà affrontare con soluzioni concrete e fattibili. Anche lo strumento del Montevecchia Pass va affinato di concerto con le attività commerciali del paese. Il nostro approccio vuole essere proprio questo: studiare un problema e valutarne la soluzione che comporti i maggior benefici per tutti, convinti che l’amministrazione comunale ha già intrapreso progetti importanti che intendiamo portare a compimento”.

In corsa a Montevecchia figurano altre due liste: Montevecchia Etica con Giovanni Castagni sindaco e Montevecchia al centro con candidato sindaco Ivan Pendeggia.