Moria di prunus in via Campi: interrogazione di Cambia Merate

La minoranza chiede ragguagli sui motivi del disseccamento degli alberi piantumati di recente in via Campi

La piantumazione è avvenuta meno di due anni fa e già si è reso necessario un nuovo intervento

MERATE – Moria di prunus in via Campi: il gruppo di minoranza di Cambia Merate chiede ragguagli per conoscere le cause del disseccamento degli arbusti piantumati negli anni scorsi dall’amministrazione comunale. “Nel corso dell’inverno 2019 – 2020 e del successivo inverno 2020 – 2021 l’amministrazione ha provveduto alla piantumazione di un cospicuo numero di esemplari di prunus lungo Via Campi, sì da sostituire essenze precedentemente rinsecchite, ovvero mancanti, del filare in fregio alla strada che separa la pista ciclabile dalla carreggiata – spiegano i consiglieri di minoranza – . Tuttavia, una notevole quantità delle essenze recentemente piantumate è nuovamente disseccata ed è avvenuta in questi giorni la ripiantumazione in sostituzione, nell’ambito del progetto “Foresta Merate”. Sicchè, nel giro di meno di due anni, sono nuovamente seccati gli arbusti messi a dimora e se ne rende necessaria la loro sostituzione”. Una situazione che ha portato i consiglieri capeggiati da Aldo Castelli a chiedere ragguagli in merito sia alle cause del disseccamento degli arbusti piantumati nel corso del primo intervento di sostituzione sia alle garanzie richieste per il buon esito della prima piantumazione a distanza di un ragionevole periodo di tempo. Non solo, Cambia Merate chiede anche “quali accorgimenti l’Amministrazione abbia messo in atto nella seconda piantumazione ( di cui si chiedono anche i costi, ndr), attuata a distanza di meno di due anni dalla precedente, al fine di evitare le conseguenze negative già verificatesi”.