Movimento 5 Stelle: “Bene Merate plastic free: partiamo da Palazzo Tettamanti”

Dopo la lettera dell’assessore Robbiani prende posizione il Movimento 5 Stelle: “Bel gesto, il Comune dia il buon esempio”

Gli attivisti del Movimento auspicano anche un cambio di rotta sulla raccolta differenziata dei rifiuti a partire dai cestini sparsi per la città

MERATE – “Finalmente anche a Merate parte il plastic free”. Esultano i sostenitori del Movimento 5 Stelle Merate all’indomani dell’invio, da parte dell’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani, di una lettera a tutte le associazioni del paese per invitarle ad adottare pratiche plastic free nell’organizzazione delle prossime manifestazioni ed eventi. “Ci ha fatto molto piacere constatare che il neo Assessore all’ambiente abbia già inserito nelle priorità le indicazioni su come contribuire attivamente alla riduzione della plastica monouso, grande spreco e un grosso inquinamento per l’ambiente”.

Un invito già rivolto alla precedente amministrazione

Un gesto di attenzione all’ambiente e al futuro che il Movimento, da sempre in prima linea su questa tematica (lo dimostrano le iniziative portate avanti dal ministro pentastellato all’ambiente Costa), aveva già chiesto alla Giunta precedente “senza però ottenere il risultato che Merate avrebbe meritato”.

Plastic free a partire da Palazzo Tettamanti

Ora, con l’appello di Robbiani ad associazioni, negozianti e scuole, la strada verso una Merate plastic free sembra in discesa. “Non ci resta che auspicare che anche Palazzo Tettamanti adotti al più presto una serie di misure finalizzate ad abolire l’uso della plastica monouso”. Tra le richieste l’eliminazione dai distributori delle bottiglie di plastica, l’installazione degli erogatori di acqua naturale o frizzante, anche refrigerata e la distribuzione gratuita ai dipendenti di borracce in alluminio per consumare l’acqua alla scrivania. Ma anche la sostituzione nei distributori di bevande calde dei bicchieri di plastica con quelli di carta e delle paline di plastica con quelle di legno. Nonché la proposta ai dipendenti di percorsi virtuosi per diventare sempre più plastic free.

Serve un cambio di rotta sulla raccolta rifiuti

Il Movimento 5 Stelle Merate auspica poi un cambio di rotta sulla raccolta rifiuti introducendo la tariffazione puntuale o qualsiasi altro strumento che porti alla diminuzione dei rifiuti da incenerire. Senza dimenticare i cestini sparsi per la città, “non adeguati alla raccolta differenziata in questo momento”.