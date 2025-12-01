Nasce l’associazione Viviamo Merate: inaugurata la sede e presentato il direttivo

L’inaugurazione è avvenuta sabato pomeriggio

Alla guida del sodalizio, nato a seguito dell’esperienza elettorale del 2024, il giovane Francesco Cavenaghi

MERATE – Un gruppo di cittadini e cittadine che vuole lavorare per la comunità a 360 gradi, allargando sempre di più il cerchio. Si sono presentati così, sabato pomeriggio, nella sede di via Padre Arlati, i soci di Viviamo Merate, associazione che nasce dall’esperienza maturata durante la campagna elettorale 2024 volendo portare avanti questa esperienza nella società civile.

“In un’epoca di sempre più alta disillusione politica e astensionismo, lanciamo, nel nostro piccolo, una sfida: riscoprire l’importanza dell’impegno civico come motore di cittadinanza attiva, attraverso tutte le fasce demografiche, dai più giovani agli adulti” ha precisato Francesco Angelo Cavenaghi, presidente del sodalizio nel cui direttivo figurano anche Gloria Uggeri (vice presidente), Michele Magrin (tesoriere), Davide Bonfanti (segretario) e Franca Rosa (consigliera).

L’obiettivo è quello di rendere la sede uno spazio aperto, casa di incontri, laboratori e progetti per la città. Tra le prime attività in calendario, già da gennaio, i tavoli di confronto con gli assessorati per parlare di ambiente e territorio, urbanistica e opere pubbliche, sociale e giovani, cultura, sport e commercio. “Gli associati avranno occasione di confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni, e viceversa, così da creare dei laboratori di idee e confronto che lavorino per il bene della nostra città” le parole del direttivo. Non solo ci sarà spazio per gli eventi civici con appuntamenti aperti alla cittadinanza su temi locali come il ponte di Paderno e conseguenze sulla viabilità o l’ospedale Mandic e momenti di confronto pluralisti su questioni nazionali, per un dialogo informato e rispettoso, organizzando, ad esempio, incontri informativi su referendum.

La sede sarà infine aperta la domenica come aula studio domenicale per avvicinare i giovani ai luoghi dell’impegno civico. “Chiunque sia interessato a partecipare è invitato a contattarci per essere inserito nel gruppo WhatsApp” sottolineano sempre dal direttivo chiarendo che l’associazione è autonoma rispetto all’amministrazione, pronta a supportare le azioni di cui si condividono finalità ed intenti, in maniera costruttiva. “Lo scopo non è quello di sostituirsi all’azione dell’amministrazione ma di offrire un luogo di confronto plurale e sincero a tutti gli associati”.

Per contattare l’associazione è possibile mandare una mail a viviamomerate2024@gmail.com o contattare il presidente +39 351 521 9296 (Francesco Cavenaghi) oppure recarsi in sede in via Paolo Arlati 1, Merate