Nasce Merate in azione, gruppo territoriale del partito di Calenda

“Ci poniamo in continuità con il comitato Siamo Europei Meratese”

Le radici culturali e politiche di “Azione” sono quelle del liberalismo sociale e del popolarismo di Sturzo

MERATE – Si è costituito nei giorni scorsi “Merate in azione”, gruppo territoriale che fa riferimento al nuovo partito politico promosso da Carlo Calenda e Matteo Richetti. Un gruppo nato, fanno sapere gli stessi promotori, “in continuità con il comitato Siamo Europei Meratese, che durante la campagna per le elezioni europee organizzò a Merate un evento molto partecipato con Carlo Calenda e Irene Tinagli”.

L’incontro del 30 novembre a Roma

Il gruppo spiega le origini e le finalità del nuovo partito: “Le radici culturali e politiche di “Azione” sono quelle del liberalismo sociale e del popolarismo di Sturzo. La necessità di sintesi tra queste grandi culture è oggi ancora più evidente. L’ambizione di “Azione” è mobilitare energie nuove nella società, offrire un luogo dove cittadini delusi dall’attuale panorama politico possano mettersi in gioco in prima persona, con le loro competenze, le loro energie e la loro passione civica. Non siamo contro nessuno, ma, più semplicemente, non vogliamo essere obbligati a scegliere tra un nazionalismo di estrema destra e un populismo scomposto, due approcci ugualmente inadatti a guidare un paese grande ma complesso come il nostro. Per questo ci mobilitiamo: per metterci al servizio della cittadinanza e costruire qualcosa di diverso. A partire dal metodo, un approccio serio e propositivo rispetto ai problemi reali del paese. La prima iniziativa pubblica del partito si terrà a Roma il 30 novembre e consisterà nella presentazione di un piano straordinario per la Sanità, elaborato nei mesi scorsi con il contributo di esperti e appassionati del tema”.

Al lavoro, fin da subito, a Merate

Il gruppo di Azione di Merate si attiverà fin da subito per promuovere il nuovo partito nel meratese, spiegandone idee e funzionamento ai cittadini interessati. Inoltre, è nostra intenzione avviare fin da subito un dialogo con altre realtà locali, come associazioni di categoria, sindacati e soggetti del terzo settore. Il nostro obiettivo è approfondire e imparare a conoscere al meglio punti di forza e di debolezza del territorio così da poter sviluppare, nel tempo, proposte concrete da presentare alla cittadinanza e ai decisori politici. Viviamo un’epoca vorticosa, in cui la politica corre troppo, in un turbine di slogan che finiscono per far perdere senso alle cose. Noi andremo con calma e cercheremo con determinazione di costruire qualcosa di concreto”.

Per maggiori informazioni su “Merate in Azione” è possibile rivolgersi a merateinazione@gmail.com o seguire le attività del Gruppo sui social (Facebook, Instagram).