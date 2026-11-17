Lunedì 23 novembre alle 20.45 al Palazzetto Teodolinda un incontro promosso da Centrodestra Unito

Tra gli ospiti l’assessore regionale Guido Guidesi e il sottosegretario Mauro Piazza

MISSAGLIA – Quale futuro per i negozi di vicinato e quali strumenti possono mettere in campo le istituzioni per sostenere le attività commerciali del territorio? Sono queste le domande al centro dell’incontro pubblico in programma lunedì 23 novembre, alle 20.45, al Palazzetto Teodolinda di Missaglia. Un’occasione di confronto tra amministratori, rappresentanti delle istituzioni e mondo economico, promossa da Centrodestra Unito Missaglia per affrontare le difficoltà del commercio locale e individuare possibili opportunità di sviluppo.

Il tema scelto è quello del commercio di prossimità, considerato un elemento importante non soltanto per l’economia, ma anche per la vita sociale dei paesi. La tenuta dei negozi, la valorizzazione dei centri urbani e il contrasto allo svuotamento delle comunità sono questioni che coinvolgono direttamente commercianti, cittadini e amministrazioni locali.

La serata, dal titolo “Quale futuro per il commercio locale?”, vedrà la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e del mondo economico. Tra gli ospiti figurano l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli e il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati.

A introdurre e moderare il confronto sarà Riccardo Meregalli, capogruppo di Centrodestra Unito in Consiglio comunale a Missaglia. Al centro della discussione ci saranno le difficoltà che commercianti ed esercenti affrontano quotidianamente, le prospettive di crescita e le misure disponibili per sostenere il tessuto commerciale locale.

“I negozi di vicinato non sono soltanto attività economiche, ma rappresentano un punto di riferimento per i cittadini e contribuiscono a mantenere vivi i nostri paesi. Quando un’attività chiude, a perdere qualcosa è l’intera comunità”, sottolinea Meregalli. L’obiettivo, spiega, è portare all’attenzione delle istituzioni le esigenze di chi lavora e investe sul territorio, confrontandosi sulle possibilità di sostenere le attività già esistenti e incoraggiare i giovani che intendono avviare nuove imprese.

Proprio sul ruolo delle istituzioni interviene Mauro Piazza, che richiama l’importanza di preservare il commercio di prossimità anche nel Lecchese. “La salvaguardia delle attività commerciali passa anche dalla capacità delle istituzioni di essere vicine ai territori, ascoltando le esigenze di chi ogni giorno vive e lavora nei nostri centri urbani. Anche nel Lecchese è fondamentale sostenere i commercianti e valorizzare i negozi di prossimità, che rappresentano un presidio economico e sociale indispensabile per mantenere vivi i nostri paesi e le nostre comunità”.

Il sottosegretario regionale evidenzia inoltre le misure messe a disposizione da Regione Lombardia per accompagnare le imprese del settore: dagli incentivi alla nascita di nuove attività al rafforzamento dei Distretti del Commercio, fino agli interventi di riqualificazione degli esercizi esistenti. Un’attenzione specifica riguarda anche le attività storiche, attraverso contributi destinati ad ammodernamento, innovazione, conservazione e passaggio generazionale.

“Si tratta di realtà che custodiscono tradizioni, competenze e identità dei nostri territori e che meritano di essere accompagnate e valorizzate”, aggiunge Piazza, auspicando una collaborazione sempre più stretta tra Regione, Comuni e associazioni di categoria per individuare risposte efficaci alle necessità degli operatori economici.

L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza, con un invito particolare rivolto a commercianti, esercenti e a quanti sono interessati alle prospettive economiche e sociali di Missaglia e del territorio. L’appuntamento rappresenterà un’occasione per mettere a confronto esigenze locali, strumenti regionali e possibili strategie per mantenere vivo il commercio nei centri abitati.