“Non più di 20 studenti per classe”: raccolta firme anche a Merate e Osnago con Avs

Raccolta firme con Alleanza Verdi Sinistra per migliorare la qualità della scuola pubblica

Banchetti in piazza Prinetti a Merate sabato mattina e domenica in piazza della Chiesa a Osnago

MERATE – “Non più di 20 studenti per classe”: anche nel Meratese si potrà firmare la raccolta firme promossa da Alleanza Verdi Sinistra a sostegno di una proposta di legge per migliorare la qualità della scuola pubblica, a partire dalla riduzione del numero di studenti per classe, fissando il limite massimo a 20 alunni.

I banchetti per la raccolta firme saranno allestiti sabato 24 gennaio in piazza Prinetti a Merate dalle 9.30 alle 12 e domenica 25 gennaio a Osnago in piazza della Chiesa sempre dalle 9.30 alle 12.

L’obiettivo della proposta è quello di prevedere classi con non più di 20 alunni in modo da garantire maggiore attenzione educativa, inclusione, migliori condizioni di apprendimento per studenti e di lavoro per docenti e personale scolastico.

“La scuola pubblica rappresenta un pilastro fondamentale nel percorso di crescita e maturazione dei giovani, in sinergia con le famiglie, ed è un investimento che produce benefici non solo individuali ma anche sociali” precisano da Alleanza Verdi Sinistra, sottolineando come l’iniziativa sia aperta a “tutte e tutti coloro che credono nel valore di una scuola pubblica più giusta, inclusiva e di qualità“.