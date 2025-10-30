Nuovo ponte di Paderno, Forza Italia: “Condividiamo la proposta di Regione” (scenario 1)

A dibattito pubblico ormai chiuso, la nota di Forza Italia sul nuovo ponte di Paderno

Regione Lombardia si è già detta favorevole allo scenario 1 (nuovo ponte in affiancamebto all’attuale) chiedendo ora ottimizzazioni per Calusco

PADERNO – “Forza Italia Provincia di Lecco condivide la proposta di Regione Lombardia sul nuovo ponte di Paderno”: così si intitola la nota diffusa da Forza Italia in merito al nuovo ponte San Michele che dovrà mandare in pensione l’attuale.

Sottolineando di essere pronti ad ascoltare il territorio, proponendosi anche di organizzare un incontro con i sindaci del territorio, gli esponenti di Forza Italia evidenziano di condividere la posizione assunta da Regione Lombardia che, dopo essersi già espressa a favore dello scenario 1, ha anche presentato un’osservazione durante il dibattito pubblico, chiuso qualche giorno fa con il deposito della relazione conclusiva, evidenziando come “Il nuovo ponte è un’infrastruttura prioritaria per il sistema di trasporto lombardo, ma va integrato con opere complementari e coerenti con la pianificazione regionale”.

Ragioni per cui ha ribadito di “confermare lo Scenario 1 come soluzione di riferimento, ma con ottimizzazioni lato Calusco”, chiedendo di “effettuare studio di traffico di area vasta e prevedere opere viarie complementari (SP166, SP170, Asse Interurbano), “mantenere il ponte San Michele in esercizio fino alla piena operatività del nuovo ponte” e “di lanciare un concorso di idee per il design del nuovo ponte”.

Di seguito il comunicato di Forza Italia

Con riferimento alla proposta di Regione Lombardia di realizzare a Paderno un nuovo ponte a fianco dell’attuale Ponte San Michele, capace di integrare il traffico stradale e ferroviario, il Segretario Provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi esprime piena condivisione, definendo tale progetto «una scelta di buon senso, che guarda al futuro e garantisce sicurezza, efficienza e continuità dei collegamenti senza compromettere il valore storico del ponte esistente.

Forza Italia crede nelle infrastrutture come motore di sviluppo e competitività. Il territorio dell’Adda non può rischiare di trovarsi nel 2030 senza un collegamento vitale per cittadini e imprese. È tempo di agire con decisione, ma anche con ascolto e rispetto per le comunità locali e sul punto non può che esprimersi adesione in relazione al metodo adottato dal Consigliere Regionale Jonathan Lobati, che ha posto al centro del proprio lavoro il dialogo con i territori, i Comuni, le associazioni e le imprese. È questo il modo giusto di governare: partire dal confronto, ma arrivare alle soluzioni concrete. Forza Italia anche in Provincia lavorerà in questa direzione, a fianco della Regione e delle istituzioni locali, perché il nuovo ponte diventi realtà nei tempi previsti, ma sempre previa interlocuzione con le realtà locali: in tale ottica organizzeremo a breve un tavolo di confronto con sindaci ed amministratori del territorio, al fine di raccogliere le varie istanze e posizioni e dare il nostro supporto per la miglior definizione di modalità e tempistiche di azione».

Anche il Segretario cittadino di Merate Nicola Piazza si associa a tali considerazioni rilevando come “anche dal punto di vista tecnico e ingegneristico il progetto elaborato da Regione Lombardia abbia seguito i passaggi previsti dall’iter normativo, ovverosia passare dall’analisi e dallo studio di tutte le soluzioni possibili per poi arrivare ad adottare la scelta migliore. Pertanto, non si può che condividere e approvare questo progetto”.

“In definitiva” – conclude il Segretario provinciale degli azzurri “serve una visione concreta e condivisa per il nuovo Ponte di Paderno, e la linea della Regione e di Jonathan Lobati – che da tempo lavora con competenza e pragmatismo per individuare la soluzione più efficace e sostenibile possibile-, si pone esattamente in tale prospettiva ed è dunque da noi pienamente approvata. Il futuro del Ponte di Paderno non può più essere rimandato, essendo una infrastruttura strategica non solo per il territorio lecchese e bergamasco, ma per l’intera Lombardia e noi daremo il nostro massimo contributo perché la sua realizzazione avvenga, sempre nel pieno rispetto delle realtà esistenti”.

Il Segretario Provinciale di Forza Italia Lecco Roberto Gagliardi

Il Segretario Cittadino di Merate di Forza Italia Nicola Piazza