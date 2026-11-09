Nuovo ponte di Paderno: “Non servono annunci, ma risorse e risposte concrete per il Meratese”

L’intervento dei gruppi consiliari di minoranza in Provincia

“I territori non dicono “no”, ma chiedono da sempre che l’opera venga realizzata nel luogo più idoneo e sia accompagnata da tutte le adeguate compensazioni viabilistiche”

PADERNO D’ADDA – “Un nuovo ponte è una scelta strategica di lungo respiro: va fatto, ma va fatto bene!” E’ l’assioma che sta alla base del ragionamento condiviso dai consiglieri provinciali dei gruppi di minoranza La Provincia Territorio Bene Comune e Civici per la Provincia che intervengono sulla questione della realizzazione del nuovo ponte di Paderno contestando le dichiarazioni rilasciate, via social, dal vicepresidente della Provincia di Lecco, Mattia Micheli, e del sottosegretario regionale Mauro Piazza.

In un reel che sta girando di chat in chat, i due rappresentanti di Regione e Provincia ribadiscono di volere il nuovo ponte, rimarcando la necessitò di un collegamento stradale più efficiente e veloce tra le due sponde dell’Adda. “Lo dicono come se le decine di amministratori locali, con in testa i sindaci della sponda lecchese dell’Adda, si fossero mai opposti all’opera! La realtà è un’altra: i territori non dicono “no”, ma chiedono da sempre che l’opera venga realizzata nel luogo più idoneo e sia accompagnata da tutte le adeguate compensazioni viabilistiche. Solo così si potrà davvero salvaguardare quella “qualità della vita” sbandierata nel video”.

Per i gruppi consiliari di minoranza, capitanati da Paolo Lanfranchi e Cesare Colombo, “la mera valutazione economica non può prevalere sul benessere dei cittadini, né tanto meno andare a discapito di un bene ambientale e storico prezioso come il Ponte San Michele”.

A preoccupare è, soprattutto, l’impatto sulla viabilità con oltre 12.000 auto e 2.000 mezzi pesanti in più in transito ogni giorno sul nuovo San Michele. “Di fronte a queste cifre servono investimenti infrastrutturali imponenti in territori che da decenni sono letteralmente fuori dai radar di Regione e Provincia. È per questo che da mesi chiediamo alla Provincia di Lecco trasparenza sulla distribuzione dei fondi. È per questo che i nostri Sindaci chiedono con determinazione di visionare il Piano Strategico degli Interventi 2034–2040 presentato a Regione Lombardia”.

Da qui la conclusione tranchant: “Ad oggi, nessun documento è stato messo a disposizione. Vogliamo però credere che, quando finalmente ci verrà concesso di leggerli, in quei fogli troveremo le risorse e le risposte concrete che il Meratese attende da anni, andando oltre i soliti annunci”.