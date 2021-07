La decisione è stata presa nelle ultime ore

Giornalista professionista, ha 57 anni e abita in paese

OLGIATE – L’accordo sarebbe stato trovato e la disponibilità del diretto interessato incassata. E’ il giornalista Stefano Golfari, 57 anni, il candidato sindaco della lista di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative in programma molto probabilmente il 3 e 4 ottobre a Olgiate. E’ quanto trapela a margine dell’incontro promosso lunedì scorso, 26 luglio, dal circolo del Pd di Olgiate Molgora guidato da Margherita Viganò, proprio per decidere se e come intendere affrontare le prossime elezioni.

Dopo alcuni giorni di riflessione, Golfari avrebbe infatti sciolto le riserve e accettato di candidarsi come sindaco a Olgiate, sfidando il sindaco uscente Giovanni Battista Bernocco. Non solo. Sembrerebbe infatti che lo stesso Golfari sia pronto a incontrare i simpatizzanti del gruppo nei prossimi giorni per capire come impostare la campagna elettorale. Da decidere anche se mantenere il nome di Uniti per Olgiate oppure se l’idea è proporre qualcosa di nuovo, a partire dai nomi e dai contenuti.

Giornalista professionista, specializzato in giornalismo televisivo come conduttore tv e inviato, Golfari è direttore responsabile della rivista MilanoAmbiente e ha pubblicato anche due libri: “Governare il territorio, biografia di Cesare Golfari”, “Da Disneyland a Kirkuk – poesie politiche”.

In passato, a Galbiate, suo paese d’origine, aveva ricoperto il ruolo di assessore nella Giunta guidata da Dino Valsecchi. Golfari aveva anche partecipato in qualità di speaker agli incontri promossi ad Olgiate per la costituzione del Plis e nel febbraio 2020 era salito sulla Daila insieme a Corrado Valsecchi per presentare la campagna elettorale di Appello per Lecco.