Olgiate. Cambia ancora il segretario comunale, la minoranza: “Siamo al sesto in 5 anni”

L’affondo, carico di ironia, del gruppo di minoranza di Olgiate sull’ennesimo cambio di segretario comunale

“6 segretari per un sindaco. Pensate se accadesse in tutti i 7.894 comuni italiani…”

OLGIATE MOLGORA – “La nostra amministrazione comunale in carica (da 10 anni!) continua a non curare il suo più brutto vizio: arrivare all’ultimo momento e poi pretendere di aggiustarla in qualche modo”. E’ l’affondo con cui i consiglieri di Olgiate Cambia Passo intervengono nella vicenda dell’ennesimo cambio di segretario comunale effettuato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Bernocco.

“È un record difficilmente battibile: 6 segretari comunali in 5 anni: Gaeta, Scarpa, Balestra, Mazzoleni, Vecchio e adesso arriva Monica Marzano. Benvenuta” sottolineano con una certa ironia i consiglieri capitanati da Stefano Golfari. “Ma è un record negativo. Litigi, incomprensioni, incompatibilità caratteriali sono parte del problema (e non va bene) ma sopratutto c’è – evidentemente – una gestione interna al nostro Comune che risulta respingente. Che è il contrario di accogliente. E non si abbina a “efficiente”. Il ruolo del/la segretario comunale, una sorta di manager-capo del personale, è importantissimo per quello, cioè per l’efficienza (= risposte sicure in tempi brevi), ma attenzione, il/la segretario/a è anche il garante della correttezza e ha il compito di sottomettere le decisioni dei politici, a partire dal sindaco, alle norme di legge. Anche quando il rispetto obbligato delle norme, potrebbe rendere il sindaco poco simpatico ai suoi elettori (esempio: la notizia di una spesa imprevista, da pagare al Comune)”.

La minoranza di Olgiate Cambia Passo ricapitola la vicenda relativa all’ultimo strappo: “La nostra ex-segretaria, la dottoressa Maria Carmela Vecchio, se ne è andata sbattendo la porta e inviando al Prefetto di Lecco una nota negativa mentre volano gli stracci sui giornali, dove Bernocco dice che lei “Era d’accordo ma poi ha cambiato idea”. Su cosa? Sul non fare pagare ad alcuni olgiatesi quello che tutti gli altri pagano e pagheranno per la (per altro sempre triste) estumulazione dei resti dei loro cari sepolti in cimitero: 300 euro. Il pasticcio è derivato dal fatto che non è stato esposto sul cancello del cimitero l’annuncio con i nomi a tempo debito”.

E se sulla questione del cimitero si è consumato l’ultimo divorzio, quello precedente aveva al centro la gestione del centro sportivo: “La dottoressa Vecchio, colei che ci ha appena dato l’addio (e a non più rivederci) aveva immediatamente capito che si correva di nuovo verso le cose fatte alla carlona e aveva invertito la rotta. La nuova rotta, comunque, non ha ancora portato il Centro Sportivo in porto. Adesso la pratica passerà al 6° segretario. 6 segretari per un sindaco. Pensate se accadesse in tutti i 7.894 comuni italiani…”.

Golfari torna sulla questione delle estumulazioni: “Se il Comune non ha apposto gli avvisi come doveva non lo si può nascondere sotto al tappeto facendo intendere che l’unica colpa del sindaco sia stata, poi, quella di provare a evitare a (alcuni) olgiatesi di sborsare 300 euro senza essere stati avvertiti prima. Eh, no! Troppo facile dirsi contro a “far pagare” quando sai che i tuoi cittadini devono pagare per forza”.

Da qui il commento finale: “Non solo per quest’ultima vicenda, ma in generale la vita interna dell’amministrazione pubblica olgiatese dipinge, fra tecnici e politici, un quadro poco sereno. Poco rasserenante. Cambiano i segretari, ma i difetti restano. Il quadro, sbilenco, sta esposto in Municipio da un decennio. Vedremo se, messo così, continuerà a piacere agli olgiatesi. Tutto è possibile” commentano sibillini facendo intendere alla prossima chiamata alle urne in programma nella primavera 2027.