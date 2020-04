Olgiate, decessi alla Rsa Casa Famiglia. Fragomeli e Straniero: “Sia fatta al più presto chiarezza”

Situazione preoccupante all’interno della casa di riposo di via Aldo Moro

L’onorevole e il consigliere regionale del Pd esprimono grande preoccupazione per l’alto numero di morti e di contagi nella Rsa

OLGIATE MOLGORA – “La grande preoccupazione di questi giorni per la gestione delle Rsa investe ora prepotentemente anche il territorio lecchese: apprendiamo infatti in queste ore la triste notizia del decesso di oltre 15 persone degenti presso la Casa Famiglia di Olgiate Molgora; si tratta ormai di quasi un terzo rispetto al numero totale di anziani ospitati presso la struttura”.

A dichiararlo sono l’onorevole Gian Mario Fragomeli e il Consigliere Regionale Raffaele Straniero del Partito democratico.

“Oltremodo problematica – proseguono – risulta essere la situazione dei sanitari che, positivi al Covid-19 e non presenti presso la Casa Famiglia, non possono garantire l’assistenza minima ai degenti, dei quali, peraltro, molti sono presunti essere positivi al virus. Non risultano infatti ancora essere stati eseguiti i tamponi necessari alla puntuale verifica delle condizioni di salute degli anziani ricoverati.

È senza dubbio una situazione oltremodo preoccupante che pare essere completamente sfuggita ad ogni controllo, con evidenti e gravissimi rischi tanto per gli ospiti quanto per i dipendenti della struttura. Per questo motivo – concludono Fragomeli e Straniero – interrogheremo al più presto gli Enti preposti. Verificheremo così se siano state approntate per tempo le fondamentali misure di sicurezza e se siano stati curati correttamente, sotto il profilo sanitario, gli anziani ospiti della struttura di Olgiate Molgora”.