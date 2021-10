Confermata la squadra del primo mandato con innesti nel settore dei lavori pubblici e dell’urbanistica

Tra le deleghe ai consiglieri spicca quella a Irene Sala, che si occuperà anche… della felicità

OLGIATE – Tre conferme e l’ingresso di un assessore esterno: è pronta la Giunta del Bernocco bis. A una settimana dal voto che ha confermato il gruppo Olgiate Rinasce alla guida del paese con quasi il 75% delle preferenze degli olgiatesi, il sindaco Giovanni Bernocco ha sciolto le riserve sulla Giunta, confermando le indiscrezione trapelate all’indomani della vittoria.

Confermati quindi in squadra Maurizio Maggioni con la delega ai Servizi sociali e ai rapporti con Asst, Ats e Retesalute, Paola Colombo all’Istruzione e Matteo Fratangeli a Cultura, Ambiente e Protezione civile. Resteranno al sindaco il bilancio e l’edilizia privata. La delega ai lavori pubblici, trasferita dall’ex assessore Cristina Viola a Fratangeli durante il primo mandato Bernocco, sarà invece affidata a un esterno, Ilaria Bonfanti, di professione geometra che si occuperà anche di urbanistica. Cambiamenti anche sul fronte della carica di vice sindaco, attribuita a “furor” di preferenze (ben 287) proprio a Fratangeli.

Ma le novità non sono ancora finite visto che lo staff del sindaco sarà rinforzato con l’arrivo di un altro professionista esterno, l’architetto Emanuela Monti, che si occuperà di edilizia privata.

Il gruppo di maggioranza ha poi voluto attribuire una specifica delega anche ai consiglieri, sia quelli eletti che quelli non eletti. Il ruolo di capogruppo verrà ricoperto dal giovane avvocato Francesco Cogliati, cui spetterà anche di agricoltura e territorio. A balzare all’occhio anche la particolar missione attribuita a Irene Sala, che, oltre alle attività industriali e artigianali, dovrà occuparsi della… felicità, ovvero di rendere Olgiate un paese bello e attrattivo da vivere. Tommaso Veraldi invece sarà il referente per il decoro urbano, Aldo Colombo di sport e tempo libero mentre Giovanna Fumagalli Biollo di pari opportunità, rapporti con le religioni, promozione dei popoli e delega alla terza età.

I quattro candidati non eletti in Consiglio si occuperanno di diverse tematiche insieme e in supporto agli assessori. In particolare Greta Cogliati affiancherà nei servizi sociali e nell’educazione scolastica, mentre Kinzica Soldano sarà a fianco del sindaco nel bilancio e nel sociale con Maggioni. Luca Besana si occuperà di digitalizzazione e sicurezza informatica, mentre Marco Altafini affiancherà Paola Colombo sulle tematiche giovanili.

L’insediamento del nuovo consiglio comunale avverrà con molta probabilità venerdì prossimo, 22 ottobre alle 21 in Municipio. Eletti nelle file della minoranza di Olgiate Cambia Passo il candidato sindaco Stefano Golfari, Stefania Cazzaniga, Pierantonio Galbusera e Andrea Martena.