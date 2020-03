Olgiate, l’assessore Fratangeli testimonial con Anci della campagna #distantimauniti

Insieme a tanti giovani “colleghi” di Anci, Fratangeli ha fatto da testimonial alla campagna #distantimauniti

Un messaggio di solidarietà e speranza a tutti gli italiani messi alla prova dall’emergenza coronavirus

OLGIATE – L’assessore Matteo Fratageli testimonial della campagna #distantimauniti per lanciare un messaggio di speranza all’Italia che #restaacasa. Il giovane amministratore, delegato ai Lavori pubblici e all’Ambiente nella Giunta olgiatese, ha infatti prestato il suo volto per la campagna di sensibilizzazione sostenuta anche da Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani, per ricordare a tutta Italia l’importanza di combattere, semplicemente restando a casa, il diffondersi del coronavirus.

Tra i partecipanti al prestigioso master Fors Am – Corso di formazione specialistica in Amministrazione Municipale nel 2018, Fratangeli fa oggi parte del consiglio direttivo in regione Anci Lombardia e nella commissione ambiente in anci nazionale. In questi giorni di emergenza nazionale, il giovane assessore ha deciso così, insieme ad altri colleghi di tutto lo Stivale, di indossare i colori del tricolore per lanciare un messaggio di speranza a tutti gli italiani.