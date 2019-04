La nomina è arrivata nei giorni scorsi. Sarà nell’Anci nella commissione guidata da Pizzarotti

L’assessore olgiatese: “Un’occasione utile per conoscere in anteprima le disposizioni nazionali su ambiente, protezione civile, energia e rifiuti”

OLGIATE MOLGORA – Matteo Fratangeli è nell’Anci nazionale. E’ entrato a far parte infatti della commissione politiche ambientali, territorio e protezione civile – energia e rifiuti dell’Anci, l’associazione nazionale comuni italiani.

La nomina è arrivata qualche giorno fa a seguito del vaglio, da parte dell’Anci stessa, della candidatura arrivata da parte dell’assessore olgiatese. Ogni Comune iscritto all’Anci ha infatti il diritto di segnalare gli amministratori che ritiene possano essere validi per entrare a far parte delle diverse commissioni, tutte a carattere consuntivo, di cui Anci è composta. Assessore all’Ambiente, amministratore di riferimento sia per il parco del Curone e di Montevecchia che per il Plis del Monte di Brianza, Fratangeli sta anche seguendo in Senato l’attività della commissione Ambiente in qualità di collaboratore del senatore leghista Paolo Arrigoni. Il suo curriculum non è quindi passato inosservato, tanto che il suo nome è stato inserito tra quello degli amministratori della commissione presieduta da Federico Pizzarotti, il sindaco di Parma.

Nella stessa commissione c’è già il sindaco di Erve

Con Fratangeli arrivano a due gli esponenti rappresentati dalla Provincia di Lecco in questo apparato consuntivo, che può già contare sulla presenza del sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi. Il sindaco di Lecco Virginio Brivio è invece presidente di Anci regionale. “Si tratta sicuramente di un’ottima opportunità per conoscere in anteprima le disposizioni nazionali su temi, come l’ambiente e rifiuti, che interessano le amministrazioni comunali e gli enti sovracomunali come i parchi”. La prassi prevede infatti che, prima di legiferare nuove normative, il Parlamento passi in visione i disegni di legge ad Anci, in modo da avere un confronto circa le possibili ricadute sul territorio. La commissione Ambiente si riunisce circa una volta al mese a Roma. “L’idea è proprio quella di poter dare un contributo alla nostra zona al fine di tenere monitorate le decisioni governative su questi argomenti”.