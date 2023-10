Olgiate, nessun accordo in Consiglio sulle mozioni sull’ospedale di Merate

Lungo dibattito venerdì sera in Consiglio a Olgiate sul tema dell’ospedale di Merate

La minoranza non ha accettato la proposta di ritirare entrambe le mozioni in attesa di quella che verrà elaborata dai sindaci

OLGIATE – Nessun accordo in Consiglio comunale venerdì sera sulle mozioni a difesa dell’ospedale di Merate. Tanto che alla fine a passare è stata quella proposta dal gruppo di maggioranza, forte dei nove consiglieri seduti in sala contro i tre della minoranza.

Il lungo dibattito, acceso dalla presenza all’ordine del giorno di ben due mozioni sul futuro del Mandic, si è di fatto risolto senza alcuna convergenza, se non con la promessa, quella sì condivisa all’unanimità, di riportare in sala e condividere insieme la nuova mozione che dovrà essere elaborata dal tavolo tecnico sulla sanità costituito giovedì sera al termine della conferenza dei sindaci del Meratese e del Casatese.

Il gruppo di maggioranza, guidata dal capogruppo Francesco Cogliati, ha provato in più occasioni a chiedere alla minoranza di ritirare la mozione sull’ospedale, impegnandosi a ritirare la propria e a riportare poi in aula il provvedimento che nascerà dalla sintesi tra le istanze pervenute in questi giorni dai sindaci e dal territorio sul tema. Un tentativo però respinto dalla minoranza guidata da Stefano Golfari che non ha arretrato di un centimetro rispetto alla richiesta di agire subito, senza perdere tempo, sul fronte della difesa dell’ospedale.

Una distanza di posizioni spiegata anche con l’accusa, rivolta alla maggioranza, di aver provocato la spaccatura del fronte dei sindaci sul tema Mandic elaborando una propria mozione. “Non sapevamo niente di quel documento nato dalla riunione a Missaglia” ha risposto il sindaco Bernocco, sottolineando come quel testo, spacciato come trasversale e congiunto, fosse stato in realtà condiviso da ben pochi sindaci. Il capogruppo Cogliati ha poi aggiunto: “Lo scopo del documento era quello di fare vedere il consiglio unito su un tema importante. Purtroppo la mia iniziativa ha invece provocato un effetto contrario”. Anche il vice sindaco Fratangeli si è unito al dibattito sottolineando l’importanza di trovarsi uniti per affrontare una battaglia comune: “Se tralasciamo le premesse, le due mozioni si assomigliano: il contributo di Olgiate va visto come qualcosa di positivo e non come un ostacolo”.

Una proposta non condivisa da Golfari che ha evidenziato come la mozione olgiatese sia diventata “lo strumento di non vuole l’unità dei sindaci”.

L’assessore ai Servizi sociali Maurizio Maggioni ha provato in due occasioni a chiedere un passo indietro di entrambe le parti nel ritirare le proprie mozioni aspettando il nuovo documento, quello sì veramente condiviso. Un suggerimento che Olgiate Cambia Passo non ha voluto però cogliere tanto che il sindaco ha poi parlato di “una grande occasione persa”. Le votazioni hanno visto approvare la mozione della maggioranza (con i voti solo di quest’ultima) e respinto il testo della minoranza.