Olgiate, sindaco e vice aggrediti: la solidarietà di Mauro Piazza

Sul caso delle aggressioni in Municipio interviene anche il sottosegretario regionale Mauro Piazza
“La violenza contro le istituzioni non è mai accettabile e va condannata senza esitazioni”
OLGIATE MOLGORA – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del sottosegretario regionale Mauro Piazza sulle aggressioni avvenute nei giorni scorsi nei confronti del sindaco Giovanni Battista Bernocco, del vice Matteo Fratangeli e di un dipendente comunale.
Di seguito il comunicato stampa
Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, interviene sull’aggressione avvenuta a Olgiate Molgora ai danni del sindaco Giovanni Battista Bernocco e dell’assessore Matteo Fratangeli, esprimendo vicinanza e solidarietà ai due amministratori.
“Si tratta di un episodio grave, che colpisce chi ogni giorno lavora per la propria comunità. La violenza contro le istituzioni non è mai accettabile e va condannata senza esitazioni”, dichiara Piazza.
Il sottosegretario ringrazia i carabinieri per il rapido intervento e per aver identificato l’autore dell’aggressione, sottolineando l’importanza di garantire agli amministratori locali condizioni di sicurezza e rispetto mentre svolgono il loro ruolo pubblico.
“A Bernocco e Fratangeli — conclude Piazza — rivolgo la mia vicinanza personale e istituzionale. Episodi come questo non devono scoraggiare chi si impegna per il bene delle nostre comunità”.
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