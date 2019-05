Osnago, aperitivo e biciclettata con Progetto Osnago

Tempo di lettura: 1 minuto

OSNAGO – Aperitivi, incontri con la cittadinanza e anche una biciclettata elettorale. Sono tanti gli appuntamenti messi in agenda da Progetto Osnago, formazione che candida a sindaco il primo cittadino uscente Paolo Brivio. Si comincia domani, sabato 11 maggio, con alle 16 l’incontro dei giovani nella sede elettorale di via Roma. Seguirà alle 18.30 l’aperitivo di autofinanziamento con i candidati alle elezioni comunali in stazione. Domenica 12 mattina invece i candidati saranno presenti in sede e in piazza Vittorio Emanuele per incontrare i cittadini. La prossima settimana verrà distribuito nelle abitazioni osnaghesi il libretto contenente le proposte di Progetto Osnago per il mandato 2019-2014. Domenica 19 è in programma una biciclettata per le vie del paese di candidati e sostenitori prima del gran finale di venerdì 24.