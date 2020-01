Osnago, Diana Maggioni lascia la Giunta, al suo posto Tullia Ascari

L’assessore all’Istruzione si è dimessa per motivi personali e accresciuti impegni professionali, resterà in Consiglio

I ringraziamenti del sindaco Brivio. Al suo posto nominata assessore Tullia Ascari

Il OSNAGO – ‘Cambio della guardia’ nella Giunta Comunale di Osnago: nei giorni scorsi Diana Maggioni, assessore all’Istruzione e all’Educazione (nel precedente mandato assessore ai Servizi Sociali) ha infatti rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Al suo posto il sindaco Paolo Brivio ha nominato assessore Tullia Ascari.

“Diana Maggioni ha comunicato che motivi personali e gli accresciuti impegni professionali sottraevano tempo all’attività amministrativa, decidendo quindi di dimettersi da assessore. Manterrà comunque l’incarico di consigliere comunale nel gruppo Progetto Osnago e altri incarichi connessi al ruolo di consigliere” ha specificato Brivio.

Tullia Ascari, che subentra a Maggioni, è consigliere dallo scorso giugno: “In quanto insegnante, conosce bene il mondo della scuola – ha sottolineato il sindaco – ringrazio Tullia Ascari per la disponibilità a ricoprire l’impegnativo incarico. Ringrazio soprattutto Diana Maggioni per la passione, la puntualità, la concretezza e la competenza con cui per 5 anni e mezzo ha svolto il suo lavoro in Giunta. A entrambe, l’augurio di continuare a servire con dedizione, nei nuovi ruoli, i cittadini di Osnago”.