Osnago, ecco Orgoglio Osnago al motto “Ghe sem”

Il gruppo si propone come un’alternativa alla maggioranza uscente di Progetto Osnago: “Siamo orgogliosi di esserci”

Tanti i punti che costituiscono il programma stilato incontrando e ascoltando le persone

OSNAGO – “Ghe sem”. E’ il motto scandito con enfasi ed entusiasmo da Marco Riva, candidato sindaco della lista Orgoglio Osnago, in lizza alle elezioni amministrative di domenica prossima, 26 maggio. “Una lista nuova, probabilmente inattesa da tanti (soprattutto dalla concorrenza) che abbiamo creato per contrastare il predominio che da anni governa il nostro paese. Siamo contenti e orgogliosi di esserci. Vorremmo che i cittadini tornassero ad essere orgogliosi del proprio paese “Osnago” oggi ricordato più per il suo colore rosso che per le sue tante bellezze naturali e storiche; per le sue persone, per le sue imprese e per le sue eccellenze”.

Riva parte da un presupposto: “Battere gli avversari è un’impresa dura, definita addirittura impossibile dalle tante persone che ci vengono a trovare nei nostri incontri aperti alla cittadinanza. Ma noi siamo qui, fiduciosi delle persone che oggi si candidano in un’impresa dura, difficile e faticosa”.

“Esserci è già una vittoria”

Qualunque sia il risultato delle urne, Riva, 46 anni, consigliere comunale uscente, è già soddisfatto di essere riuscito a evitare il rischio che a Osnago si presentasse, per la prima volta nella sua storia, una sola lista, con il rischio del commissariamento qualora non si fosse raggiunto il quorum dei votanti. “Sarebbe stato la sconfitta assoluta della democrazia, del poter scegliere, della mancanza di un confronto per cinque lunghi anni. In poche settimane abbiamo fatto qualcosa di unico, di impensabile, di inimmaginabile! Da due fogli bianchi abbiamo costruito una lista di 12 candidati, un programma nuovo che abbiamo raccolto nei nostri incontri aperti alla cittadinanza, raccogliendone le speranze e le idee”. In lista figurano il consigliere comunale uscente Vittorio Bonanomi, Luigi Peschiera, Raimondo Rossi, Luigi Mauri, Piervittorio Fumagalli, Ruggero Ripamonti, Fabio Nicoli, Luca Casiraghi, Diego Consonni, Adriana Casati, Emanuela Corneo e Tiziana Sicara.

Il programma redatto insieme alla gente

Consulente in ambito informatico, padre di due bambine, pendolare, tra i fondatori del gruppo di Controllo del vicinato, volontario fino a poco tempo fa dello sportello Collavoriamo, Riva ha stilato insieme al suo gruppo un programma elettorale fatto di partecipazione e coinvolgimento.

Non a caso, sta incontrando ogni mattina al bar dello Spazio Opera i cittadini dalle 8.10 alle 8.30 nell’ambito dell’iniziativa “Un caffè con il sindaco”. Tra i punti qualificanti del programma, i consigli comunali aperti, il bilancio partecipativo, la banca ora per i volontari, l’implementazione della sicurezza in paese con l’acquisto di telecamere e pattugliamenti anche notturni. Non solo, ma anche l’alienazione della Casinetta, il blocco all’attuazione del Piano Marasche e lo stop all’uso della plastica nelle scuole. Non poteva mancare un riferimento anche alla viabilità interna del paese, con più parcheggi, controlli nelle Ztl e il completamento delle piste ciclabili. Focus anche sui giovani con la realizzazione della casa della musica e la valorizzazione di Osnago dal punto di vista turistico con l’eventuale creazione di una Pro Loco. Tra le priorità anche la risoluzione dei problemi evidenti in paese come il degrado nel fine settimana, gli allagamenti alle Orane, i furti alla stazione e i parcheggi selvaggi.