Osnago, il 1° il congresso del circolo di Fratelli d’Italia: De Luca punta alla presidenza

Appuntamento sabato mattina per l’elezione del nuovo presidente di circolo

In pole position l’assessore cernuschese De Luca: “Le mie linee programmatiche spaziano dalla sicurezza alla sanità, passando per trasporti e politiche giovanili”

OSNAGO – “Spero di diventare presidente perché voglio che questo circolo possa diventare propulsore di molte iniziative e attività, ponendosi come punto di riferimento per il territorio”. A parlare è Antonio De Luca, commissario del circolo osnaghese di Fratelli d’Italia a pochi giorni dall’appuntamento, in programma sabato 1° marzo, del congresso cittadino con cui verrà nominato il nuovo coordinatore.

Nato anni fa su impulso di Daniela Fiocchi, il circolo era stato poi commissariato con l’assessore cernuschese De Luca, chiamato a svolgere il ruolo di commissario in attesa delle nuove elezioni. L’appuntamento ora è giunta con la chiamata alle urne fissata per sabato mattina alla sala degli Anta in viale delle Rimembranze. L’apertura del seggio elettorale è prevista dalle 11 alle 12: prima, e precisamente dalle 9 alle 11, sono in agenda la presentazione dei candidati e gli interventi.

“Illustrerò le mie linee programmatiche che vertono sui temi che rappresentano una priorità dal punto di vista politico e amministrativo, come la sicurezza, la sanità, i trasporti e le politiche giovanili”. De Luca punta ad avere intorno a sé un ampio consenso: “L’obiettivo è riuscire a infoltire il circolo con l’ingresso di nuovi esponenti tali da portare nuove idee e linfa” conclude De Luca, nominato negli scorsi mesi anche dirigente provinciale, referente per i settori della sicurezza, legalità e immigrazione.

Il congresso è aperto al pubblico: gli aventi diritto sono invece i tesserati a FdI in regola con il rinnovo o con il primo tesseramento avvenuto entro il 30 ottobre 2024.