Ospedale Mandic, Fragomeli (PD): “Regione deve garantire personale specialistico al PS”

L’interrogazione del consigliere regionale Dem sarà discussa in aula il prossimo 10 settembre

“Chiediamo che l’assessore Bertolaso promuova un tavolo con il personale sanitario e i sindaci del territorio”

MERATE – La Regione deve garantire personale sanitario specialistico al pronto soccorso del Mandic di Merate. A chiederlo, con un’interrogazione che sarà discussa in aula martedì prossimo 10 settembre, è il consigliere regionale del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli.

“Un evento drammatico accaduto al Mandic, ora sottoposto alle verifiche delle strutture aziendali, ha fatto scattare un campanello d’allarme sulla gestione delle emergenze – ha detto Fragomeli -. La chiusura di diversi reparti, tra cui quello di ostetricia, che non rispondeva più ai requisiti previsti per il numero ridotto di parti, rischia di mettere in seria difficoltà il pronto soccorso, che non può più contare sull’appoggio dei diversi specialisti. I sindaci del territorio hanno sottoscritto un documento per chiedere conto di quanto accaduto e rimarcare la contrarietà alla chiusura di altri servizi ospedalieri, in primis la ginecologia. Il 4 settembre scorso, inoltre, il direttore generale dell’Asst Marco Trivelli ha illustrato ai sindaci e alla dirigenza dell’ospedale lo stato attuale del Pronto Soccorso”.

“Tuttavia – conclude Fragomeli- permangono delle oggettive difficoltà a mantenere prestazioni e professionalità al servizio di emergenza/urgenza. Per questo chiediamo alla Regione di intervenire per mantenere il pronto soccorso al Mandic, che è ospedale di primo livello, e garantire un numero adeguato di specialisti. Per fare questo, inoltre, chiediamo che l’assessore alla Sanità Bertolaso promuova presso l’ospedale di Merate un Tavolo con il personale sanitario e i sindaci del territorio”.