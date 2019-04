Presentata la lista di centro destra Più Prospettiva con Panzeri candidato sindaco

“Nello stilare il programma abbiamo pensato a come vorremmo Merate tra 10 anni”

MERATE – “Vorremmo una Merate sostenibile, verde e innovativa, in pratica una smart land. Ed è proprio partendo dalla domanda su come vorremmo Merate tra 10 anni che è nato il nostro progetto – programma Merate obiettivo 2030”.

Si è presentato così Massimo Panzeri, candidato sindaco di “Più Prospettiva – Panzeri sindaco”, lista sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia con l’appoggio di una componente civica.

La presentazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, sabato, nei locali di via Manzoni che diventeranno, da qui al 26 maggio, giorno delle elezioni, il quartier generale di Più Merate. Tantissime le persone presenti, tra cui molti politici e amministratori del territorio.

Non hanno voluto mancare al battesimo della lista Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza dei ministri, l’europarlamentare Lara Comi, il consigliere regionale Antonello Formenti, i parlamentari Giulio Centemero, Paolo Arrigoni e Antonella Faggi e il sottosegretario regionale Alan Rizzi.

Giuseppe Procopio, vicesindaco uscente e nella squadra dei 16 alfieri di Panzeri, ha parlato di “una bella avventura che inizia” mentre Paolo Lana, segretario della sezione di Merate della Lega, ha voluto ricordare “l’esperienza di Regione Lombardia dove Lega e Forza Italia governano insieme dando un esempio di buona amministrazione e vicinanza ai problemi della gente”.

“La nuova lista non è una riedizione di qualcosa che si è già visto. Le nostre idee sono state ragionate per dare una prospettiva a Merate e ai suoi cittadini”. Un aspetto, quella della virtuosa alleanza tra i partiti del centrodestra, ribadito anche dall’europarlamentare Comi: “Ora inizia un mese di duro lavoro pancia a terra per arrivare a vincere”.

Alfredo Casaletto, coordinatore cittadino di Forza Italia, capogruppo uscente di maggioranza è invece tornato all’accordo elettorale: “Ci siamo confrontati per diversi mesi perché venivamo da due strade diverse, ma ora possiamo dire di percorrere la stessa strada. Non è stato semplice, ma il percorso è stato proficuo”.

“Mi permetto di dire che a dispetto di quello che dice qualcuno, Merate non va cambiata. Va migliorata per valorizzare ancora di più le peculiarità di questo territorio ameno e laborioso. Ringrazio chi mi ha sostenuto, l’amico Mauro Piazza, Davide Bergna e Giuseppe Mambretti e tutti gli amici che hanno condiviso questo percorso”.

Per il senatore Paolo Arrigoni la vera sfida sarà quella di convincere a votare il partito degli astensionisti, ragion per cui Giancarlo Giorgetti ha ricordato che la politica, quella vera, la si fa “in mezzo alla gente, occupandosi delle questioni che toccano i cittadini. Da oggi e fino al 26 maggio, ricordatevi che partite solo dai vostri voti: già convincere tutta la famiglia a votarvi sarà dura”.

Merate smart land

La parola è poi andata al candidato sindaco Panzeri che ha presentato la lista, composta da “persone che hanno già avuto esperienze ma anche gente nuova e giovane di cui vorremmo sfruttare l’entusiasmo. Nel gruppo ci sono anche persone un po’ meno giovani che vogliono mettere a disposizione della città la loro esperienza”.

“Siamo un bel mix ci porterà a vincere le elezioni. Il programma elettorale è stato stilato chiedendoci come vorremmo Merate tra 10 anni. Ci muoveranno degli obiettivi, che sono promuovere, sostenere, innovare, valorizzare, attrarre e tutelare la nostra città. Vogliamo rendere Merate la città della scienza, della cultura, dello sport, della salute e una città green”.

Ecco la squadra

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi Panzeri, 47 anni, tecnico commerciale, ha voluto a fianco a sé l’ex sindaco Andrea Robbiani, 51 anni, dirigente, il vice sindaco uscente Giuseppe Procopio, 40 anni, avvocato, i consiglieri uscenti Fabio Tamandi, 48 anni, commerciante, Alfredo Casaletto, 41 anni, avvocato, Fiorenza Albani, 42 anni, operatrice macchine utensili, Maria Norma Maggioni, 51 anni, segretaria, il segretario della Lega Nord Franco Lana, 59 anni, manager e le new entry Alessandro Albertini, 50 anni, agente di commercio, Paolo Centemero, 55 anni, agente di commercio, Francesca Chieppa, 36 anni, agente immobiliare, Greta Ghezzi, 23 anni, impiegata amministrativa, Chiara Coppetti, 33 anni, impiegata amministrativa, Franca Maggioni, 47 anni, avvocato, Angelo Panzeri, 73 anni, ex imprenditore in pensione, Ruggero Riva, 72 anni, ingegnere e consulente e Alessandro Vanotti, 54 anni, architetto.