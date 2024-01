Troppi incidenti sulla Provinciale ad Arlate: mozione di Tutti per Calco

Il testo, frutto della raccolta firme promossa nei mesi scorsi, verrà discusso nel prossimo consiglio comunale

Troppi incidenti sulla Sp 56 ad Arlate: il gruppo di opposizione chiede al sindaco di attivarsi per risolvere le criticità esistenti

CALCO – Attivarsi, con gli enti competenti, per risolvere le criticità esistenti sulla provinciale, la Sp 56, che attraversa la frazione di Arlate in modo da aumentare la sicurezza della strada a beneficio di chi la percorre e di chi vi abita intorno.

E’ la richiesta messa nero su bianco nella mozione, presentata dal gruppo consiliare Tutti per Calco, che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale. Nata a seguito di una raccolta firme promossa nei mesi scorsi dai consiglieri di opposizione, la mozione si rivolge al sindaco Stefano Motta a cui viene chiesto di attivarsi con le autorità competenti per la gestione e la manutenzione della strada provinciale, spesso teatro di incidenti, anche mortali.

La richiesta, espressa anche nella petizione, è quella di trovare della soluzioni idonee per dissuadere gli automobilisti e i motociclisti dal percorrere la strada a velocità sostenuta, tenuto conto del fatto che lungo la strada, vi sono molti accessi carrai, attività commerciali e nuclei residenziali.

Da qui l’invito, trasformato in un documento, sottoscritto da tutti i consiglieri di minoranza, ovvero Tiziano Sala, Giuseppe Magni, Marianna Comotti e Giacomo Bonfanti, da sottoporre al voto del consiglio comunale: “Pur consci che eventuali interventi non sono di esclusiva competenza comunale, si invita il sindaco a farsi concretamente protagonista di una soluzione, sollecitando urgentemente le autorità competenti per la gestione e la manutenzione della pP 56, al fine di valutare ed adempiere a tutte le criticità del tratto stradale e aumentarne la sicurezza per gli utenti. A supporto della presente mozione si allega raccolta firme”.