Politica locale oggi e domani: Efrem Brambilla a colloquio con Elisa Serafini

La diretta Facebook è organizzata dall’associazione L’asino di Buridano

L’incontro verte sulla presentazione del libro “Fuori dal Comune” scritto da Elisa Serafini, ex assessore del Comune di Genova

SANTA MARIA HOE’ – Il sindaco Efrem Brambilla ospite della diretta Facebook sulla pagina dell’associazione L’asino di Buridano per parlare, insieme all’autrice, del libro “Fuori dal Comune”, dato alle stampe da Elisa Serafini, opinionista, nonchè ex assessore del Comune di Genova. Nel volume Serafini ripercorre la sua esperienza di amministratore locale fornendo spunti di riflessione per il futuro. Non solo, ma mette in luce anche quello che succede dietro le quinte della politica locale, parlando delle dinamiche che vengono a crearsi nei rapporti che coinvolgono media, politica, società ed economia. Spunti di riflessione a cui darà il suo contributo anche il giovane sindaco brianzolo, portando ad esempio la vivace realtà di Santa Maria Hoè. La diretta sarà moderata da Simone Galimberti, presidente dell’associazione L’asino di Buridano.