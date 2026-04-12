Ponte di Brivio, Fragomeli (PD): “Servono più informazioni per amministratori e cittadini per la chiusura”

I lavori inizieranno il prossimo 4 maggio e dureranno circa 15 mesi

Il consigliere regionale: “A poche settimane dalla chiusura, è necessario garantire un coordinamento tra i comuni interessati anche dalla viabilità alternativa, l’adozione di una comunicazione puntuale sulle alternative viabilistiche e dei servizi pubblici”

BRIVIO – La situazione non semplice che si verrà a creare con la chiusura del ponte di Brivio per interventi di manutenzione straordinaria ha indotto Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, a presentare un’interrogazione per assicurarsi che vengano fatti tutti i passi necessari a creare meno disagi possibili alla popolazione e vengano date più informazioni.

“Nell’atto chiedo a tutti gli assessori competenti quali interventi siano stati condivisi con amministrazioni locali, associazioni di categoria, in particolare del settore trasporti, per mitigare gli effetti sulla circolazione stradale e sulla sicurezza, e come e quando verrà posizionata la cartellonistica di deviazione per i mezzi pesanti e non. È importante sapere poi quali sono nel dettaglio le arterie stradali individuate per il passaggio dei mezzi pesanti, come alternativa alla Ss 342. Inoltre, c’è l’aspetto legato al trasporto pubblico locale, soprattutto di servizio alle scuole. Quindi, chiedo in che modo saranno riorganizzati i percorsi e quando saranno comunicati all’utenza e agli istituti scolastici per consentire una puntuale informazione alla popolazione studentesca dell’ambito meratese e dell’isola bergamasca. A questo proposito, vorrei sapere anche se è previsto un potenziamento degli attuali pullman da Paderno d’Adda in direzione Bergamo e se è stato attivato un coordinamento con gli istituti scolastici. Infine, come avevo già detto nell’audizione specifica sul tema, in Commissione Infrastrutture, sarebbe importante valutare se, per consentire un alleggerimento del traffico, saranno previsti cambi di orario per l’ingresso e l’uscita da scuola o il ricorso alla didattica a distanza”, spiega Fragomeli.

“Ricordo che dal 4 maggio partiranno i lavori che dureranno circa 15 mesi. Ovviamente, la circolazione verrà indirizzata su viabilità alternative, già ora soggette a forte pressione, viste le difficoltà del collegamento ferroviario Lecco-Bergamo a causa dei lavori, in ritardo, per il raddoppio ferroviario nella tratta Ponte San Pietro-Bergamo. In audizione i sindaci hanno espresso forte preoccupazione sulla gestione dei volumi di traffico, chiedendo, senza ottenere la disponibilità di Anas, di posticipare la chiusura a conclusione dell’anno scolastico. Oltre tutto il nodo che preoccupa di più è forse quello legato ai mezzi pesanti, in particolare in direzione Cisano-Calolziocorte, con un impatto diretto sulla Ss 639 e sull’attraversamento del ponticello sul Carpine, che si trova in condizioni precarie”, aggiunge il dem.

“In definitiva, a poche settimane dalla chiusura, risulta ancora necessario garantire un adeguato coordinamento tra tutti i comuni interessati anche dalla viabilità alternativa, e l’adozione di una comunicazione puntuale sulle alternative viabilistiche e dei servizi pubblici. La cittadinanza di questo vasto bacino territoriale non è stata debitamente informata e dobbiamo correre rapidamente ai ripari”, conclude Fragomeli.