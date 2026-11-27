Audizione, in V Commissione, per un aggiornamento sull’andamento del servizio ferroviario e sui lavori in corso

“Fondamentale lo studio del traffico. Ci è stato garantito che verrà concluso entro fine anno”

PADERNO D’ADDA – “In Commissione Trasporti, territorio e infrastrutture si è tenuto l’appuntamento che, come sempre, noi del Gruppo regionale del Pd sollecitiamo per fare il quadro delle opere ferroviarie sul territorio lombardo e in particolare, per quanto mi riguarda, in provincia di Lecco”.

Tra i temi sollecitati dal consigliere regionale Gian Mario Fragomeli (PD) c’era anche lo stato d’avanzamento del nuovo ponte San Michele per capire, rispetto al concorso che è stato avviato, la tempistica di conclusione del progetto per poi poterlo visionare.

Il consigliere regionale del PD, al termine dell’audizione, in V Commissione, per un aggiornamento sull’andamento del servizio ferroviario e sui lavori in corso sulle reti regionali, alla presenza degli assessori regionali a Trasporti e mobilità sostenibile e Infrastrutture e opere pubbliche, con Rfi, Trenord e Ferrovie Nord ha fatto sapere che a metà dicembre è stata fissata la scadenza per la consegna del progetto da parte dei professionisti incaricati.

“Poi, c’è un arco temporale fino a fine gennaio per la consegna con eventuali integrazioni. Inoltre, un altro mese, quindi febbraio, per una valutazione da parte della commissione giudicatrice. Infine, sostanzialmente da inizio marzo, decorreranno i tempi per l’elaborazione del Piano di fattibilità tecnico economica. Dopo di che, ci saranno 150 giorni disponibili per sviluppare il Pfte, quindi, indicativamente, la prima, vera fase progettuale per capire in cosa consisterà la realizzazione del nuovo ponte San Michele sarà ad agosto 2027”.

“In abbinata abbiamo chiesto chiaramente di capire l’altro aspetto dell’intervento che ci preoccupa parimenti ed è lo sviluppo dello studio del traffico che le province e gli enti territoriali hanno chiesto a Rfi. Ci è stato garantito che anche questo verrà concluso entro fine anno, quando, così, avremo un elemento ulteriore per capire gli effetti della realizzazione del nuovo ponte sul traffico. E una volta visionato lo studio, richiederò che venga convocato il tavolo con tutte le tre province, con i comuni coinvolti e i consiglieri regionali dei territori di Lecco, Monza e Brianza e Bergamo”, conclude Fragomeli.