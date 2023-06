Primo Consiglio comunale per Marco Magni: “Sarò il sindaco di ogni robbiatese”

Ieri sera, mercoledì, il giuramento del neo sindaco Marco Magni con l’omaggio di un libro dedicato a don Carlo Gnocchi

Ufficializzata la Giunta con Cagliani vice sindaco, Dozio ai servizi sociali, Giovanardi ai lavori pubblici e Scuglia al bilancio

ROBBIATE – “Sarò il sindaco di ogni robbiatese. Resterò sempre in ultima fila lungo il sentiero che percorreremo insieme, senza prendere scorciatoie, per assicurarmi che nessuno resti indietro e aiutare chi è in difficoltà”. Sono le parole, emozionate e sentite, pronunciate dal neo sindaco Marco Magni ieri sera, mercoledì, durante il consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione comunale.

Dopo aver giurato sulla Costituzione, Magni, eletto a seguito delle votazioni del 14 e 15 maggio, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla vittoria elettorale, promettendo di guardare all’interesse della collettività e del bene comune. “Penso che sia importante scendere dal piedistallo e non sentirsi mai i primi della classe, ma dialogare, confrontarsi e discutere con i cittadini. In questi primi giorni da sindaco ha ricevuto tanto calore, sorrisi e affetto”.

Magni ha poi ribadito un concetto a lui particolarmente caro, ovvero quello di anteporre i doveri ai diritti, spesso pretesi senza dare nulla in cambio alla collettività e, da buon ex presidente della sezione provinciale degli alpini, ha evidenziato anche l’importanza di mettere sempre passione e cuore nelle azioni.

Il consiglio di insediamento ha fornito anche l’occasione per comunicare la composizione della Giunta. Antonella Cagliani, recordman di preferenze alle urne con 154 voti, è stata confermata nella carica di vice sindaco e si occuperà di istruzione e cultura. Una conferma anche per Eleonora Dozio, con la delega ai Servizi sociali mentre Mario Giovanardi sarà assessore ai Lavori pubblici. Promosso in Giunta con la stessa delega al bilancio curata nell’amministrazione precedente Federico Scuglia.

Il sindaco ha attribuito delle specifiche mansioni anche ai consiglieri: Roberto Maggi sarà il referente per lo sport, Elisabetta Codara per la biblioteca, Filippo Perego per l’urbanistica e Alessandra Casiraghi per la consulta giovani e le politiche giovanili.

Prima di congedare i consiglieri comunali, Magni ha chiudere con un omaggio. “Voglio regalare un libro dedicato a don Carlo Gnocchi, mio ideale di vita, a tre persone significative ovvero l’ex sindaco Daniele Villa, il candidato sindaco dell’altra lista Alessandro Danza e il segretario comunale Emanuela Seghizzi”.

Il volume, intitolato “Malato d’infinito. Don Carlo Gnocchi e le virtù” è stato scritto dalla giornalista Barbara Garavaglia e pubblicato da Centro Ambrosiano.