Progetto Osnago: ben 54 iscritti al corso di formazione politica amministrativa

Il corso di formazione politico – amministrativa è iniziato giovedì scorso

Quattro incontri con relatori un amministratore e un funzionario e un quinto appuntamento dedicato alla partecipazione

OSNAGO – Ha preso il via giovedì 15 febbraio il corso di formazione politico-amministrativa sul Comune organizzato da Progetto Osnago. Ben 54 gli iscritti, di cui 30 di Osnago e 24 provenienti da paesi limitrofi, a conferma dell’interesse di tanti cittadini e della capacità di coinvolgimento di Progetto Osnago, che in effetti quest’anno ha già raggiunto quasi 50 rinnovi della tessera associativa.

Il percorso di formazione appena iniziato si articola in quattro incontri in sala civica che vedranno tra i relatori sempre un amministratore e un funzionario, così da affrontare non solo i temi specifici ma anche la concreta applicazione dei progetti. Seguirà un ultimo incontro dedicato alla partecipazione dei cittadini con un docente esperto di processi di sviluppo di comunità e pratiche partecipative.

Il primo appuntamento è stato introdotto da Paolo Strina, ex sindaco di Osnago, che ha spiegato il senso dell’impegno civico dei futuri amministratori ma anche di semplici cittadini attivi negli organi di partecipazione o che vogliono comprendere come funziona la macchina politico-amministrativa del Comune. Strina ha poi ringraziato l’ex sindaco Marco Molgora, l’attuale primo cittadino Paolo Brivio e il presidente di Progetto Osnago Renato Conca per la collaborazione dando il benvenuto anche al candidato sindaco Felice Rocca che il 12 aprile presenterà la lista di Progetto Osnago, formata da 4 attuali amministratori e ben 8 nuove figure.

Nel primo incontro Paolo Codarri, già segretario comunale in diversi comuni tra cui Osnago, Merate e Lecco, nonchè della Provincia di Monza e Brianza, ha fornito un quadro normativo del Comune: un excursus partendo dal ruolo riconosciuto in Costituzione sino agli organi politici e tecnici. Di seguito Virginio Brivio, già sindaco di Lecco e presidente della provincia nonchè presidente regionale Anci, ha approfondito il tema di enti e aziende partecipate dai Comuni, nelle quali è importante che gli amministratori locali siano attenti a dare le giuste linee di indirizzo collaborando con le altre amministrazioni comunali.

L’incontro iniziato alle 18 si è protratto abbondantemente oltre le 20 con domande dei partecipanti e risposte dei relatori.