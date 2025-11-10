Prospettive per Merate incontra i cittadini: al via il calendario di incontri

Tour nelle frazioni per il gruppo di opposizione guidato dall’ex sindaco Massimo Panzeri

L’obiettivo è quello di incontrare i cittadini e ascoltare le loro esigenze

MERATE – Al via questa sera, lunedì 10 novembre, il calendario di incontri promosso da Prospettive per Merate, gruppo di opposizione in Consiglio comunale, per incontrare i cittadini e ascoltare le loro esigenze.

I consiglieri Massimo Panzeri, Paola Panzeri e Alfredo Casaletto hanno deciso infatti di promuovere un tour nelle frazioni cittadini per raccogliere segnalazioni, idee e suggerimenti per costruire insieme soluzioni concrete per il territorio.

Il primo appuntamento è in agenda stasera nella sala civica di via Fermi a Brugarolo. Lunedì prossimo, 17 novembre, sarà la volta della serata a Cassina Fra Martino e Sartirana (appuntamento alle 20.30 nel centro diurno di Cassina) mentre il 24 novembre sarà la volta di Pagnano, con incontro nella sala d’attesa dell’ambulatorio medico di via Cappelletta.

Infine, lunedì 1° dicembre appuntamento nella sala civica di viale Lombardia per incontrare i residenti del centro e di Novate.