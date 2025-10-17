Prospettive per Merate interroga sulla navetta dal Mandic all’ospedale Manzoni

L’interrogazione verrà discussa nel prossimo consiglio comunale in programma lunedì 20 ottobre

Il documento verte sulla navetta di collegamento tra ospedale di Merate e quello di Lecco e sulla circolare del Meratese

MERATE – Navetta di collegamento tra l’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate e il Manzoni di Lecco. Il gruppo consiliare Prospettive per Merate chiede lumi al sindaco Mattia Salvioni circa il ripristino di un servizio sospeso in passato a fronte della scarsa utenza e dei costi.

L’argomento verrà affrontato lunedì 20 ottobre in occasione del prossimo consiglio comunale tramite l’interrogazione firmata dal consigliere Alfredo Casaletto. Nel documento si chiedono anche indicazioni in merito all’attivazione della circolare del Meratese, servizio di trasporto inserito nel programma elettorale del gruppo di maggioranza di ViviAmo Merate.

“Sebbene si tratti di un obiettivo declinato per il prossimo anno amministrativo e finanziario, vorremmo sapere se siano state avviate interlocuzioni con l’agenzia Tpl e se, in caso di risposta affermativa, si abbiano ricevuto rassicurazioni o, comunque, risposte in ordine all’attivazione o meno del servizio di linea cittadina per il collegamento tra le frazioni, il centro e la stazione ferroviaria”. Domande a cui segue quella sui costi stimati per il finanziamento del servizio stesso.

Per quanto concerne invece il servizio navetta da e verso l’ospedale Manzoni, il gruppo di minoranza vuole sapere se il sindaco Salvioni abbia partecipato all’incontro pubblico del 7 ottobre e se abbia espresso “determinazioni sulla necessità di ripristinare il servizio di collegamento tra l’ospedale di Merate e l’ospedale di Lecco attivandosi con il direttore generale dell’Asst di Lecco e l’Agenzia Tpl al fine di favorire, anche in via sperimentale, il servizio indicato”.