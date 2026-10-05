Question time di Noi Merate sullo Street Food: “Disagi per commercianti e residenti: meglio un giorno solo”

Il gruppo di minoranza, guidato da Dario Perego, ha presentato un question time sullo Street Food

Il documento nasce delle lamentale di alcuni commercianti e residenti, “intrappolati” nel centro storico per tre giorni

MERATE – Ridurre a un solo giorno la durata dello Street Food così da limitare sensibilmente i disagi subiti da residenti e commercianti del centro storico. E valutare, se possibile, lo spostamento di manifestazioni come questa in altri punti della città.

E’ la richiesta protocollata dai consiglieri Dario Perego e Franca Maggioni relativa alla manifestazione, l’Hop Hop Street Food, promossa dalla Pro Loco nello scorso fine settimana nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con truck e tavoli che hanno animato e colorato il centro storico, dal civico 5 di via Baslini fino all’intera Piazza Prinetti fino all’imbocco di via Papa Giovanni XXIII.

Questa mattina, lunedì 5 ottobre, i consiglieri del gruppo di opposizione Noi Merate hanno protocollato il question time, da discutere domani, martedì 6 ottobre, in Consiglio comunale, sulla manifestazione appena archiviata.

Nel documento, pur riconoscendo che l’evento “è molto apprezzato e sicuramente movimenta il centro storico e crea momenti di convivialità per la popolazione, attirando altresì persone da fuori città”, si sottolinea come alcuni residenti del centro, commercianti e liberi professionisti abbiano lamentato l’eccessiva durata della manifestazione, evidenziando come questo lasso di tempo troppo prolungato “non favorisca il commercio di vicinato locale e limiti le normali attività”.

Da qui le richieste, rivolte al sindaco Mattia Salvioni, sull’essere a conoscenza “delle rimostranze di residenti, liberi professionisti e commercianti” e il suggerimento di “coinvolgere attivamente i commercianti nell’organizzazione di eventi nella piazza centrale affinché venga favorito il più possibile il commercio di vicinato”.

Non solo. Tra i consigli anche quello di “limitare le manifestazioni in centro ad una durata massima di un giorno, al fine di contemperare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti” oppure di “spostare questa o altre manifestazioni che comportano la chiusura al traffico del centro storico in altri luoghi della città”.

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