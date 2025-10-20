Question time e interrogazione di Noi Merate su alloggi e sanità

I due documenti verranno discussi lunedì sera in Consiglio comunale

L’interrogazione verte sul trasferimento del dipartimento di veterinaria a Brugarolo mentre il question time è sulla pubblicità all’avviso pubblico sugli alloggi

MERATE – Precisazioni e chiarimenti sui lavori di ristrutturazione dello stabile di via Fermi, destinato ad accogliere il dipartimento di veterinaria che dovrà spostarsi da via San Vincenzo per lasciare spazio al centro diurno di neuropsichiatria infantile. E informazioni sulla pubblicizzazione dell’avviso pubblico dell’ambito territoriale di Merate per l’assegnazione dei servizi abitativi pubblici. E’ quanto chiede, con un’interrogazione e un question time all’ordine del giorno del consiglio comunale di questa sera, lunedì 20 ottobre, il gruppo di opposizione Noi Merate.

I consiglieri Dario Perego e Franca Maggioni chiedono aggiornamenti sul progetto di trasferire a Brugarolo, nello stabile deputato anche ai medici di base e a sala civica, il dipartimento di veterinaria lasciando gli immobili di via San Vincenzo a disposizione del centro diurno di neuropsichiatria infantile.

“Vogliamo sapere l’ammontare dell’investimento economico di Ats Monza e Brianza previsto sull’immobile di via Fermi intitolato a Norma Cossetto, la tipologia di interventi e soprattutto la durata del diritto di superficie di cui Ats ha chiesto la costituzione prima di procedere con i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale” precisano. E aggiungono: “Vogliamo sapere se vengono confermate le tempistiche indicate dal Sindaco in Commissione Servizi alla persona, ovvero inizio dei lavori di ristrutturazione fissato per la fine dell’autunno inizio inverno e termine dei lavori nella seconda metà del 2026 e dove verranno spostate temporaneamente, ovvero durante l’esecuzione degli ingenti lavori di ristrutturazione dell’immobile di Brugarolo, l’ambulatorio medico e la sala civica per la frazione di Brugarolo”.

Richieste di delucidazioni riguardano anche le tempistiche di apertura del centro diurno di neuro-psichiatria infantile in via San Vincenzo e se anche il servizio di neuropsichiatria infantile attualmente sito in Via Parini, verrà spostato in Via San Vincenzo”.

Osservazioni corredate dalla volontà di conoscere a che punto sono “le interlocuzioni con Ats e soprattutto con i comuni limitrofi per l’eventuale ampliamento del canile comunale e se la Regione ha stanziato i fondi necessari”.

Il question time riguarda invece la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale dell’Avviso pubblico dell’Ambito territoriale di Merate per l’assegnazione dei servizi abitativi pubblici (SAP) 2025. “Chiediamo se l’avviso pubblico è stato pubblicato sulla homepage del Comune di Merate, nella sezione in alto a destra, o solo nella sezione novità dove alla data odierna si può visionare a pag. 3, dunque non di immediata visibilità. Chiediamo per quale motivo, attesa la sempre maggior richiesta di alloggi abitativi pubblici e considerato che viene predisposto un solo avviso all’anno, non si è pensato di tenere il suddetto avviso in prima pagina in modo che fosse maggiormente visibile per più giorni se non per tutto il periodo di apertura dell’avviso, così come normalmente viene fatto per alcuni eventi o per i bonus comunali”. Infine, si chiede di sapere se questa amministrazione ha posto in essere altre iniziative per diffondere presso la popolazione più fragile e meno avvezza all’uso degli strumenti tecnologici la notizia dell’apertura dell’avviso pubblico in oggetto.