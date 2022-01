Raccolta rifiuti e sacco rosso: D’Alema (Silea) ospite di Progetto Osnago

La serata si terrà giovedì 20 gennaio e si svolgerà da remoto con trasmissione su Facebook

L’incontro vedrà come relatore principale Pietro D’Alema, direttore di Silea

OSNAGO – Raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti con un occhio particolare a servizi, tariffe, investimenti, piani di sviluppo e impatto ambientale. Senza dimenticare il sacco rosso, la nuova modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati, già introdotta in molti comuni della Provincia di Lecco e in fase di avvio anche a Osnago, dove nei giorni scorsi è cominciata la distribuzione. Sono gli argomenti all’ordine del giorno dell’incontro in programma giovedì 20 gennaio alle 21.

Originariamente ipotizzata in presenza, la serata, promossa da Progetto Osnago, si svolgerà in diretta sulla pagina Facebook a causa della recrudescenza della situazione pandemica. Interverranno il direttore generale di Silea Pietro D’Alema, insieme al sindaco di Osnago Paolo Brivio e alla collega di Oggiono Chiara Narciso che porterà la testimonianza di un Comune che da mesi ha introdotto la nuova modalità di raccolta.

Si tratta del terzo incontro con enti e partecipate del Comune di Osnago, promosso da Progetto Osnago che ha già organizzato una serata dedicata al Parco di Montevecchia e una a Lario Reti Holding (ciclo idrico integrato). E’ previsto un quarto incontro a chiusura del ciclo, dedicato alla spinosa e complicata vicenda di Retesalute. Così come previsto dagli incontri precedenti si potranno porre domande ai relatori inviando una mail nei prossimi giorni a progetto.osnago@gmail.com oppure postandole nei commenti della diretta Facebook.

Progetto Osnago ha provveduto anche a realizzare un volantino (ecco il link per visualizzarlo) che verrà diffuso nei prossimi giorni nelle caselle postali del paese per introdurre la serata facendo il punto su quanto fatto negli anni per favorire la raccolta differenziata (investimenti, servizi), mostrare i risultati conseguiti ed i costi per i cittadini del servizio, nonchè spiegare i compiti del gestore. Giusto per citare un dato, dal 1995 ad oggi la raccolta differenziata a Osnago è

passata dal 26% al 78%.