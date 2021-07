Raccolte oltre 150 firme nelle prime due settimane di gazebo in piazza

A proporre la raccolta firme per il referendum giustizia è la Lega insieme ad altre forze del centro destra

MERATE – Oltre 150 firme raccolte in due settimane per indire un referendum di riforma della giustizia. Tante ne sono state raccolte, in meno di un mese, al gazebo allestito in centro Merate dai sostenitori della Lega, partito in prima linea, insieme ai Radicali per chiedere, attraverso sei quesiti, la riforma del settore della giustizia. I temi toccati sono quelli della responsabilità civile dei magistrati, della separazione delle carriere, della custodia cautelare e anche della valutazione, caso per caso, dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici, ovvero dell’incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di governo dopo una condanna definitiva. Il quinto quesito riguarda invece il requisito della raccolta firme per il magistrato che intende candidarsi al Consiglio superiore della magistratura mentre l’ultimo riguarda la valutazione dei magistrati.