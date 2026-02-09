Referendum giustizia: anche nel Meratese si è costituito il comitato per il no

Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo

Costituito il comitato per il no del Meratese: l’11 febbraio incontro con la sostituta procuratrice Stoppioni all’Arci di Osnago

OSNAGO – Anche nel Meratese si è costituito il Comitato per il No al Referendum programmato nei giorni 22 e 23 marzo 2026.

Costituito da semplici cittadini partiti, associazioni e sindacati, il Comitato si prefigge l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza in merito all’appuntamento elettorale, precisando le ragioni della contrarietà alla legge Nordio/Meloni intesa come un provvedimento che “stravolge la Costituzione e mette a rischio l’autonomia della Magistratura. Con questa legge si compromette l’equilibrio tra i poteri dello Stato con l’obiettivo preciso di sottoporre la Magistratura al condizionamento del Governo e indebolire i controlli di chi esercita il potere”.

Per i rappresentanti del Comitato votare no al Referendum costituzionale equivale a difendere la Costituzione.

Tante le iniziative messe in campo per informare e fornire approfondimenti sulla questione: tra questi, da segnare in agenda la serata di mercoledì 11 febbraio alle 21 al circolo Arci La Lo Co con Chiara Stoppioni, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Lecco.

Seguiranno attività di volantinaggio nei mercati e nelle stazioni ferroviarie, incontri e assemblee anche nei Comuni di Robbiate, Merate, Paderno, Imbersago e Cernusco.