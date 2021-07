Appuntamento sabato 17 luglio in piazza Prinetti

Ad appoggiare il referendum “Sì aboliamo la caccia” è il comitato civico ambiente

MERATE – Appuntamento in piazza Prinetti sabato 17 luglio dalle 9 alle 12.30 per raccogliere le firme per il referendum “Sì aboliamo la caccia”. Un’iniziativa popolare, promossa dal Comitato referendum Sì Aboliamo la caccia, appoggiata dal comitato Civico Ambiente di Merate. Un’iniziativa promossa nelle nostre piazze per dare la possibilità anche ai meratesi di esprimere la propria contrarietà sul tema. Il referendum proposto punta ad abrogare alcuni articoli della legge 157/92 con l’ introduzione di vincoli per vietare la caccia su tutto il territorio nazionale.

“Abbiamo accolto favorevolmente l’invito del Comitato, promotore a livello nazionale della raccolta firme in favore del successivo referendum abrogativo, che ha come obiettivo la protezione della fauna selvatica nel nostro Paese – puntualizza Elena Calogero, presidente del Comitato Civico Ambiente – . Anche con il nostro gazebo daremo l’occasione a ogni cittadino di dare un prezioso contributo per tornare sui presupposti di tutela assoluta della fauna selvatica sul territorio nazionale. Un cambio di passo che si rivelerebbe storico, dato che di abolire la caccia se ne parla da tempo, troppo, ma ora finalmente qualcosa si sta muovendo. Vi aspettiamo per la raccolta di firme per chiedere il referendum per l’abolizione della caccia”.

I moduli per poter firmare sono a disposizione dei residenti meratesi anche all’ufficio anagrafe del Comune di Merate (senza appuntamento).