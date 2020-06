Retesalute, Fragomeli: “Anche le aziende speciali potranno accedere al fondo di garanzia”

L’onorevole brianzolo ha presentato specifiche richieste in seno al decreto liquidità

“L’obiettivo è venire incontro alle esigenze di tutti quegli enti sovracomunali aventi magari problemi pregressi ora ulteriormente esacerbati dalla pandemia di Corona Virus”

MERATE – “Positiva la risposta del Ministro dell’economia alla mia richiesta di adottare, in seno al Decreto Liquidità, opportune misure volte a meglio definire i termini attraverso i quali anche le Aziende di Servizi alla Persona come Retesalute e quelle che gestiscono Rsa e Case di riposo, nonché le Fondazioni, possono disporre delle agevolazioni previste dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”.

A dichiararlo è Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza e Capogruppo PD in Commissione Finanze alla Camera.

“Dal momento che l’accesso a tale Fondo è previsto anche per le società a controllo pubblico, mi sono impegnato – in quanto relatore al Decreto Liquidità – affinché venissero approvati opportuni emendamenti attraverso i quali poter ampliare la base dei soggetti aventi diritto ai fondi.

Successivamente, ho deciso di presentare un Question Time con il quale ottenere una interpretazione ancora più chiara della legge. Ciò allo scopo di venire incontro alle esigenze di tutti quegli Enti sovracomunali aventi magari problemi pregressi ora ulteriormente esacerbati dalla pandemia di Corona Virus”. Un riferimento, quello a Retesalute, (azienda speciale che versa in notevoli difficoltà a causa del buco di bilancio di quasi 4 milioni di euro, di cui si è discusso anche martedì in Consiglio comunale a Merate) di fatto diretto visto che proprio nell’ultima assemblea dei soci era emerso che la perdita di 570mila registrata nel 2019 è destinata ad aumentare nel 2020 a causa delle mancate entrate dovute all’emergenza coronavirus.

“La risposta favorevole del Ministero – conclude Fragomeli – è quindi da intendersi come una conferma del lavoro fatto in veste di relatore al Decreto Liquidità, un impegno che ho portato avanti anche e soprattutto per dare risposte concrete a specifiche richieste del territorio”.