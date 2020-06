Retesalute, le dimissioni di Simona Milani. Dai sindaci del Casatese il grazie per il lavoro svolto

I sindaci del Casatese hanno sottoscritto una lettera di ringraziamento destinata alla dimissionaria Simona Milani

Direttore generale dell’azienda speciale, Milani ha rassegnato le dimissioni che saranno operative dal 20 giugno

MERATE – Una lettera di ringraziamento alla dottoressa Simona Milani, che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni da direttore generale di Retesalute, l’azienda speciale per i servizi alla persona che raduna ben 27 Comuni. E’ quanto hanno firmato i primi cittadini riuniti nella Conferenza dei sindaci del Casatese che hanno voluto esprimere “la gratitudine delle proprie comunità e la stima personale per il grande e positivo lavoro svolto in questi anni”.

Retesalute e l’esposizione debitoria

In servizio da diversi anni alla guida dell’azienda con sede nella frazione meratese di Novate, Milani ha rassegnato nei giorni scorsi le dimissioni che diventeranno operative a partire da settimana prossima. Una scelta, la sua, che avviene in giorni in cui si sta discutendo molto sul futuro dell’azienda speciale nata nel 2005 alle prese con un buco di bilancio di 4 milioni di euro. Un particolare, quello della particolare situazione che sta vivendo in questi giorni l’azienda, da cui partono le considerazioni dei sindaci del Casatese.

“In questi anni servizi di qualità e integrati”

“La vicenda Retesalute richiede ulteriori approfondimenti, essendoci ad oggi elementi concreti, ma ancora non sufficienti per avere un quadro chiaro e definitivo. Senza dubbi invece Retesalute è stata in questi anni un’azienda che ha consentito ai nostri Comuni di garantire servizi sociali diffusi, di qualità ed integrati”. Una considerazione, quella messa nero su bianco dai sindaci di Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori e Viganò, da cui nascono i ringraziamenti nei confronti di Milani. “Questo è avvenuto anche e soprattutto grazie al Suo impegno costante e generoso, portato avanti dimostrando grande disponibilità, professionalità ed onestà. Ha sempre saputo rapportarsi con Assessori, Sindaci, dipendenti comunali con correttezza, guardando al bene delle persone fragili del nostro territorio, senza altri fini”.

Il sentito grazie alla dottoressa Milani per quanto svolto in Retesalute

Doti riconosciute dai primi cittadini che parlano di un segno lasciato sul territorio. “Ha lasciato un’impronta importante nell’organizzazione dei servizi alla persona di cui hanno goduto centinaia di cittadini utenti (minori in difficoltà, anziani, disabili, donne vittime di violenza, ecc.). Un’impronta che rimane, segno della Sua serietà e delle Sue capacità in campo sociale. Tra gli elementi che dovranno essere oggetto di una valutazione complessiva di questa esperienza, sarà da considerare anche l’aspetto del carico di lavoro e di responsabilità che Comuni e Azienda Le hanno chiesto di assumersi in questi anni, in condizioni non facili”.

Parole di stima e gratitudine che si chiudono con l’augurio per le future scelte professionali.