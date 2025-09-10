Ritorno a scuola, Lega Merate: “Bene la riforma Valditara”

Il commento della Lega Merate in merito alla riforma della scuola

MERATE – Un plauso alla riforma Valditara in vista dell’imminente ritorno sui banchi degli studenti lombardi, previsto per venerdì 12 settembre, fatta salva la possibilità di modifiche al calendario di ogni istituto scolastico.

E’ quanto esprime la Lega Merate attraverso il vice segretario Alessandro Vanotti con una nota che riportiamo integralmente sotto.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, la Lega Merate desidera rivolgere un augurio sincero di buon lavoro a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico.

La scuola è e deve rimanere una delle fondamenta della nostra società: un luogo di crescita, di formazione e rispetto delle regole.

Molte le novità introdotte dalla riforma firmata dal Ministro Valditara (Lega).

Ecco a nostro avviso le più significative:

La riforma del voto in condotta:

accogliamo con favore e convinzione l’introduzione del “5 in condotta” come strumento concreto per ripristinare l’autorevolezza della scuola e contrastare episodi di maleducazione, violenza e mancanza di rispetto, che troppo spesso si sono verificati negli ultimi anni, sia nei confronti degli insegnanti che tra gli stessi studenti. Questa misura, fortemente voluta dalla Lega a livello nazionale, non è una punizione fine a sé stessa, ma un segnale chiaro: chi non rispetta le regole, chi disturba, chi usa violenza o danneggia la comunità scolastica, dovrà assumersi le proprie responsabilità.

diventerà un’opportunità per coinvolgere gli studenti in attività educative,

attraverso progetti indirizzati alla cittadinanza solidale.

La Lega continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare la scuola come istituzione seria e formativa, al fianco delle famiglie e degli insegnanti, che ogni giorno lavorano per il futuro dei nostri ragazzi.

Lega Lombarda – sezione di Merate

Alessandro Vanotti