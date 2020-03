Sanificazione strade, alcuni Comuni del Meratese precisano: “Da Ats nessun indicazione sull’efficacia”

La posizione dei sindaci di Airuno, Brivio, Cernusco, Imbersago, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno, Robbiate e Verderio

Ats: “Nessuna efficacia comprovata sull’efficacia degli interventi di sanificazione per contrastare il diffondersi del coronavirus”

MERATESE – “Nessun riferimento certo circa l’efficacia attesa e quindi alla necessità di interventi di sanificazione delle strade e delle piazze”. Citano una nota redatta dal direttore generale di Ats Silvano Casazza i sindaci di Airuno, Brivio, Cernusco, Imbersago, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno, Robbiate e Verderio per chiarire alla cittadinanza la posizione delle loro amministrazioni in merito alla necessità di procedere con interventi di sanificazione di strade e altri ambienti pubblici all’aperto al fine di contrastare la diffusione del Covid 19.

Il numero uno dell’Ats Brianza ha infatti chiarito in una lettera di risposta ai sindaci del Meratese che “in base alle conoscenze scientifiche al momento disponibili sulla diffusione del virus, non ci sono riferimenti certi relativi all’efficacia attesa, quindi alla necessità di avviare interventi di vera e propria sanificazione delle strade e delle piazze, tanto meno dei giardini, parchi, bagni pubblici, sottopassi pedonali, panchine, pensiline dei mezzi di trasporto pubblico”.

I sindaci precisano: “Qualora Ats dovesse esprimere nuove e diverse indicazioni, adotteremo tutte le misure ritenute efficaci al contenimento del Covid 19”.

Come noto l’amministrazione comunale di Merate ha dato avvio proprio ieri sera all’intervento di sanificazione di strade e strutture pubbliche che si concluderà sabato sera. “Non vogliamo lasciar nulla di intentato per contrastare questa epidemia” ha spiegato l’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani, pur ammettendo la mancanza di indicazioni specifiche in questo senso.

IL VIDEO INTERVENTO SANIFICAZIONE A MERATE